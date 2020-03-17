Яка милота! Леся Нікітюк з малечею вразила захоплюючим заняттям на карантині

Ведуча знайшла, чим захопити своїх маленьким племінниць
Леся Нікітюк вирушила на карантин у рідний Хмельницький, де живуть її батьки та родичі. Ведуча вирішила виїхати з галасливого густанаселенного Києва і провести час у колі сім'ї зі своїми улюбленими племінницями,і , до речі, старша дівчинка нещодавно відсвяткувала день народження – їй виповнилося 8 років. Креативна Леді Ле знайшла, чим зайнятися з малятами на карантині і вирішила зробити барвисті і оригінальні...гліттер-тату!
Теледіва зняла процес і результат своєї роботи на відео і показала, який гарний малюнок красується на руці у молодшої племінниці. Сама ведуча теж не втрималася і прикрасила руку блискучим "браслетом".
"А ще ми в "контрстрайк" (Counter-Strike - популярна відео-гра - прим. ред.) граєм", - розсекретила Лесі свої заняття вдома і спопровидила текст кількома актуальними хэштегами #залишайсявдома, #stayathome, #останьсядома.
Ефектні тимчасові татуювання так сподобалися шанувальникам Леді Ле, що вони закидали її питаннями, де ж можна придбати набори для перевідних картинок. Але і без компліментів не обійшлося.
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Раніше Леся Никиткю похвалилася "небесним" стріт-стайл луком і показала свою весняну прогулянку.