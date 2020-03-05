Как похожи! Леся Никитюк показала свою любимую маленькую принцессу

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая поздравила племянницу с 8-летием

Леся Никитюк обожает свою семью – недавно ее родители сделали роскошный ремонт дома в Хмельницком, и теперь звезда с удовольствием приезжает погостить в новые интерьеры. Она души не чает в своих маленьких племянницах, ведь своих детей пока у теледивы нет, но она очень любит малышей. К тому же недавно Леди Ле призналась, что вполне может стать крестной. А пока шоувумен с удовольствием проводит время с племянницами, тем более у старшей девочки на днях был день рождения.

Леди Ле опубликовала фото со счастливой именинницей Полиной и ее маленькой сестричкой, а также компанию девушкам на фото составил верный друг ведущей – песик Рафик. Леся с девочками, а также питомец шоувумен позируют в колпаках – все как положено на дне рождения. Теледива решила ограничиться нюдовым макияжем.

"Happy birthday my little princess. 8 років назад, в мене з’явилася перша племінниця. З Днем Народження моя бусінка. Лю. Рафік чекає торт з паштета", – сообщила Леди Ле.

Фото: Леся Никитюк с племянницами и псом Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси тут же бросились поздравлять маленькую именинницу и даже нашли ее сходство со звездной тетей.

Хорошенькие какие все

Гарні фото,зі святом

Гарненька шо мала, шо Леся

Какая милая девочка

Ви такі круті

Красивые

Поразительно, как на вас похожа

Красуньки Нехай росте вам здоровенькою і всім на радість

Я обожнюю, обожнюю Рафіка! Хай дівчатка йому не зашкодять! Він найкращій!

Рафик просто красунчик

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк вместе с племяннице появились на показе дизайнера Андре Тана.