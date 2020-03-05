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Как похожи! Леся Никитюк показала свою любимую маленькую принцессу

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.03.2020 - 09:56
Как похожи! Леся Никитюк показала свою любимую маленькую принцессу
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая поздравила племянницу с 8-летием

Леся Никитюк обожает свою семью – недавно ее родители сделали роскошный ремонт дома в Хмельницком, и теперь звезда с удовольствием приезжает погостить в новые интерьеры. Она души не чает в своих маленьких племянницах, ведь своих детей пока у теледивы нет, но она очень любит малышей. К тому же недавно Леди Ле призналась, что вполне может стать крестной. А пока шоувумен с удовольствием проводит время с племянницами, тем более у старшей девочки на днях был день рождения.

Леди Ле опубликовала фото со счастливой именинницей Полиной и ее маленькой сестричкой, а также компанию девушкам на фото составил верный друг ведущей – песик Рафик. Леся с девочками, а также питомец шоувумен позируют в колпаках – все как положено на дне рождения. Теледива решила ограничиться нюдовым макияжем.

"Happy birthday my little princess. 8 років назад, в мене з’явилася перша племінниця. З Днем Народження моя бусінка. Лю. Рафік чекає торт з паштета", – сообщила Леди Ле.

Фото: Леся Никитюк с племянницами и псом Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси тут же бросились поздравлять маленькую именинницу и даже нашли ее сходство со звездной тетей.

  • Хорошенькие какие все
  • Гарні фото,зі святом
  • Гарненька шо мала, шо Леся
  • Какая милая девочка
  • Ви такі круті
  • Красивые
  • Поразительно, как на вас похожа
  • Красуньки Нехай росте вам здоровенькою і всім на радість
  • Я обожнюю, обожнюю Рафіка! Хай дівчатка йому не зашкодять! Він найкращій!
  • Рафик просто красунчик

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк вместе с племяннице появились на показе дизайнера Андре Тана.

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Новости Украины Леся Никитюк
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