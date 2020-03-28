"Какая лапочка": Alyona Alyona поразила детскими фото и рассказом о грозном петухе

Украинская рэперша поделилась воспоминаниями о своем детстве в селе
Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, умеет повеселить своих поклонников и поднять им настроение. Сидя дома на карантине, артистка решила попробовать себя в танцах на пилоне и позабавила сеть видеороликом из серии "ожидание и реальность", где устроила танец с торшером. К слову, девушка абсолютно не стесняется своих пышных форм и нередко публикует фото в купальнике. А на новых кадрах Алена показала, какой она была в детстве, а заодно поделилась воспоминаниями о ранних годах в селе.
Рэперша опубликовала несколько архивных фото, на которых она еще совсем малышка. Так, на первом фото Alyona Alyona позирует возле новогодней елки в милом костюме лисы.
Фото: Alyona Alyona в детстве (instagram.com/alyona.alyona.official)
А на втором она предстала в костюме сиреневого цвета и белых колготах, а также с короткой стрижкой. Будущая звезда стоит во дворе дома и держит в руках любимую игрушку.
Фото: Alyona Alyona в детстве (instagram.com/alyona.alyona.official)
Также артистка разместила сделанный в наши дни снимок, где она запечатлена со своей подругой детства Яной.
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Исполнительница поделилась забавной историей о злом петухе, который всех терроризировал, однако в конце птицу постила заслуженная кара.
"Усі знають, що я родом з села. І як і всі односельчани ми тримали хазяйство — кролів, курей та свиней. І в нас був добротний гарний півень. Він топтав і наших курей, і сусідських. І ганяв усіх: як чужих півнів чи тварин, так і людей, що приходили в гості. А особливо дітей. Варто було йому почути скрип калітки, як він здіймався і, біжучи-підлітаючи, прямував клювати кожного вхожого в двір. Важко було прошмигнути непоміченими. Гірше собаки, чесно.
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Одного разу до мене в гості прийшла подруга Яна зі скакалкою. Ми вирішили пограти в нашу тоді улюблену гру, стрибаючи і змагаючись (не пам’ятаю як називається). Втративши пильність на деякий час, ми почули, як з городу несеться шум і ґвалт — півень почув плескіт резинки об бетон і вже нісся атакувати. Я швидко залетіла в сарай, а Яна вирішила лізти через забор. Там він її і настиг. Клюнув у ногу пару разів. І пішов спокійно з почуттям виповненого зобов’язання. Через пару днів ми відмічали мій день народження і вся вулиця сидячи за столом святкувала зверження тирана. Хоча шрами залишилися у кожного. А які тварини кусали вас у дитинстві?" - вспомнила о юных годах Алена.
Пользователи сети тут же принялись делиться своими историями из детства и умиляться маленькой Аленке.
Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)
Напомним, ранее Alyona Alyona развеселила сеть, не побоявшись показать второй подбородок.