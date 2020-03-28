"Яка лапочка": Alyona Alyona вразила дитячими фото і розповіддю про грозного півня

Українська реп-виконавиця Олена Савраненко, більш відома як Alyona Alyona, вміє повеселити своїх шанувальників і підняти їм настрій. Сидячи вдома на карантині, артистка вирішила спробувати себе у танцях на пілоні і потішила мережу відеороликом з серії "очікування і реальність", де влаштувала танець з торшером. До речі, дівчина абсолютно не соромиться своїх пишних форм і нерідко публікує фото в купальнику. А на нових кадрах Олена показала, якою вона була в дитинстві, а заодно поділилася спогадами про ранні роки в селі.

Реперша опублікувала кілька архівних фото, на яких вона ще зовсім маленька. Так, на першому фото Alyona Alyona позує біля новорічної ялинки в милому костюмі лисиці.

Фото: Alyona Alyona в дитинстві (instagram.com/alyona.alyona.official)

А на другому вона з'явилася в костюмі бузкового кольору і білих колготах, а також з короткою стрижкою. Майбутня зірка стоїть у дворі будинку і тримає в руках улюблену іграшку.

Фото: Alyona Alyona в дитинстві (instagram.com/alyona.alyona.official)

Також артистка розмістила зроблений в наші дні знімок, де вона зображена зі своєю подругою дитинства Яною.



Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Виконавиця поділилася цікавою історією про злого півня, який всіх тероризував, проте в кінці птицю постила заслужена кара.

"Усі знають, що я родом з села. І як і всі односельчани ми тримали хазяйство — кролів, курей та свиней. І в нас був добротний гарний півень. Він топтав і наших курей, і сусідських. І ганяв усіх: як чужих півнів чи тварин, так і людей, що приходили в гості. А особливо дітей. Варто було йому почути скрип калітки, як він здіймався і, біжучи-підлітаючи, прямував клювати кожного вхожого в двір. Важко було прошмигнути непоміченими. Гірше собаки, чесно.

⠀

Одного разу до мене в гості прийшла подруга Яна зі скакалкою. Ми вирішили пограти в нашу тоді улюблену гру, стрибаючи і змагаючись (не пам’ятаю як називається). Втративши пильність на деякий час, ми почули, як з городу несеться шум і ґвалт — півень почув плескіт резинки об бетон і вже нісся атакувати. Я швидко залетіла в сарай, а Яна вирішила лізти через забор. Там він її і настиг. Клюнув у ногу пару разів. І пішов спокійно з почуттям виповненого зобов’язання. Через пару днів ми відмічали мій день народження і вся вулиця сидячи за столом святкувала зверження тирана. Хоча шрами залишилися у кожного. А які тварини кусали вас у дитинстві?" - згадала про юні роки Олена.

Користувачі мережі відразу ж почали ділитися своїми історіями з дитинства і розчулюватися маленькій Оленці.

Індики, відчуття, що і досі їх боюся. І Гуси не раз гналися за мною

Друга фотка - просто чудо. Мене кусав двоюрідний брат

Гуси та індики

Перше фото - залікове, смішна така

У мене теж був півень я його боявся

Гра в скакалки називається 9-10!

На першій фото ти персик, на другий - сливка

Яка ж ви класнюча!!!

Гарна дівчинка ))

Гарна фотка

яка пухтулька маленька

Яка лапочка

У нас теж було своє господарство і найбільше мені допікали ті злощасні кури досі боюся пернатих нагетсів

Яка бусинка

Зверження тирана

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona розвеселила мережу, не побоявшись показати друге підборіддя.