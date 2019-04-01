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Мамина принцесса: Ольга Фреймут поделилась редким фото младшей дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2019 - 14:49
Мамина принцесса: Ольга Фреймут поделилась редким фото младшей дочери
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведущая показала, как малышка Евдокия собирается в садик

Известная украинская телеведущая и мама троих детей Ольга Фреймут, которая недавно сделала откровенное признание, не так уж часто делится в сети семейными снимками. Особенно редко она показывает свою младшую дочь Евдокию, которой нет еще и двух лет. Однако на днях артистка решила это изменить и порадовала поклонников милым утренним снимком.

На фото малышка Евдокия в белой кофточке и колготках и воздушной розовой юбке стоит у детской коляски с игрушкой в руках и задумчиво на нее смотрит.

"Ранковий момент. Євдокія збирається в садок", - прокомментировала трогательную публикацию Фреймут.

Мамина принцесса: Ольга Фреймут поделилась редким фото младшей дочериФото: младшая дочь Ольги Фреймут Евдокия (instagram.com/freimutolia)

Подписчики оставили много умиленных комментариев, называя девочку принцессой и отмечая ее схожесть с мамой.

  • "Яка вона чарівна"
  • "Мамина принцесса"
  • "У вас прекрасні діти, бо вони ваші,так як і мої теж найкращі, бо вони мої!!!І забийте на все!!! Будьте щасливі!!!"
  • "Копія мама"
  • "У малышки отличный балаяж от природы"
  • "Дівчата ...такі вже дівчата"
  • "Ще малесенька,а - Леді..."
  • "Природа лучше любого hairdresser"
  • "Така вже величенька"
  • "Маленька Оля Фреймут ! Неймовірно схожі"

Напомним, ранее Ольга Фреймут очаровала луком в "королевском" платье. Телеведущая запечатлена в шикарном вечернем платье от Оксаны Мухи. 

Мы также писали, что Ольга Фреймут устроила романтические каникулы с мужем в Тель-Авиве в честь своего дня рождения.  25 февраля Фреймут исполнилось 37 лет.

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