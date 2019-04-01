Мамина принцесса: Ольга Фреймут поделилась редким фото младшей дочери

Ведущая показала, как малышка Евдокия собирается в садик
Известная украинская телеведущая и мама троих детей Ольга Фреймут, которая недавно сделала откровенное признание, не так уж часто делится в сети семейными снимками. Особенно редко она показывает свою младшую дочь Евдокию, которой нет еще и двух лет. Однако на днях артистка решила это изменить и порадовала поклонников милым утренним снимком.
На фото малышка Евдокия в белой кофточке и колготках и воздушной розовой юбке стоит у детской коляски с игрушкой в руках и задумчиво на нее смотрит.
"Ранковий момент. Євдокія збирається в садок", - прокомментировала трогательную публикацию Фреймут.
Фото: младшая дочь Ольги Фреймут Евдокия (instagram.com/freimutolia)
Подписчики оставили много умиленных комментариев, называя девочку принцессой и отмечая ее схожесть с мамой.
Напомним, ранее Ольга Фреймут очаровала луком в "королевском" платье. Телеведущая запечатлена в шикарном вечернем платье от Оксаны Мухи.
Мы также писали, что Ольга Фреймут устроила романтические каникулы с мужем в Тель-Авиве в честь своего дня рождения. 25 февраля Фреймут исполнилось 37 лет.