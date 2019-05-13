Яка гарна: 37-річна Оля Фреймут у піжамі і без макіяжу вразила молодістю

Фреймут також пропонує послухати свій сад
Оля Фреймут перейняла естафету у багатьох зірок, опублікувавши фото без макіяжу. Напевно, так на українських серебрітіс впливає весна – освіжає і молодить. Українська телеведуча не так і част опублікує свої фото, особливо селфі. Проте в недавньому пості Фреймут порадувала шанувальників відразу декількома оновленнями.
Так, телеведуча опублікувала сонячне селфі, на якому позує в смугастому піджаку, схожому на піжаму. З простою зачіскою і без макіяжу. При цьому обличчя Фреймут буквально світити зсередини.
Більше того, співачка зняла дуже коротке відео, на якому показує свій зелений сад. Ми бачимо сосни, зелену галявину... Але найголовніше – це спів птахів. Фреймут так і підписала відео: "Послухайте мій сад".
Оля Фреймут без макіяжу (фото: instagram.com/freimutolia)
Відео: instagram.com/freimutolia
Шанувальники Фреймут поспішили залишити відгуки під її новим фото:
Нагадаємо, що раніше Оля Фреймут показала дуже рідкісне фото – своєї молодшої дочки Євдокії, яка народилася у кінці червня 2017 року. Телеведуча дуже рідко балує шанувальників знімками своїх дітей. На знімку малятко в пишній фатиновой спідниці і білосніжних колготах дуже мило збирається в дитячий сад.
Також до цього Ольга Фреймут показала фото з Артуром і сестрою Юлією. Чимало підписників телеведучої зазначили, що у Ольги дуже красива рідня.