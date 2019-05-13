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Яка гарна: 37-річна Оля Фреймут у піжамі і без макіяжу вразила молодістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2019 - 15:26
Яка гарна: 37-річна Оля Фреймут у піжамі і без макіяжу вразила молодістю
Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Фреймут також пропонує послухати свій сад

Оля Фреймут перейняла естафету у багатьох зірок, опублікувавши фото без макіяжу. Напевно, так на українських серебрітіс впливає весна – освіжає і молодить. Українська телеведуча не так і част опублікує свої фото, особливо селфі. Проте в недавньому пості Фреймут порадувала шанувальників відразу декількома оновленнями.

Так, телеведуча опублікувала сонячне селфі, на якому позує в смугастому піджаку, схожому на піжаму. З простою зачіскою і без макіяжу. При цьому обличчя Фреймут буквально світити зсередини.

Більше того, співачка зняла дуже коротке відео, на якому показує свій зелений сад. Ми бачимо сосни, зелену галявину... Але найголовніше – це спів птахів. Фреймут так і підписала відео: "Послухайте мій сад".

Оля Фреймут

Оля Фреймут без макіяжу (фото: instagram.com/freimutolia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Послухайте мій сад.

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Відео: instagram.com/freimutolia

Шанувальники Фреймут поспішили залишити відгуки під її новим фото:

  • "Яка ж ти красива!"
  • "Чудовий сад"
  • "Яка краса!"
  • "Яке щастя – бачити таку природу"
  • "Клас, така гарна атмосфера"
  • "Неймовірна краса"
  • "Оля, ви сама прекрасна і чарівна"
  • "Оля, так тепло на душі!"

Нагадаємо, що раніше Оля Фреймут показала дуже рідкісне фото – своєї молодшої дочки Євдокії, яка народилася у кінці червня 2017 року. Телеведуча дуже рідко балує шанувальників знімками своїх дітей. На знімку малятко в пишній фатиновой спідниці і білосніжних колготах дуже мило збирається в дитячий сад.

Також до цього Ольга Фреймут показала фото з Артуром і сестрою Юлією. Чимало підписників телеведучої зазначили, що у Ольги дуже красива рідня.

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Новини України Ольга Фреймуттелеведущая
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