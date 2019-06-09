"Как вы похожи!" Вера Брежнева показала редкое фото с мамой-именинницей

Популярна певица Вера Брежнева часто делится в сети личными фото, советами, снимками с концертов и фотосессий, но кадры с родными и близкими появляются на ее страничках в соцсетях довольно редко. Артистка признается, что обожает свою огромную семью, ведь у нее есть три сестры, которые нечасто встречаются вместе, поэтому моменты общения с ними артистка ценит больше всего. На свежем снимке в Instagram Вера позирует в компании своей любимой мамочки Тамары и двух сестер – Виктории и Галины.

Повод у девушек собраться был самый приятный – их мама отмечала 67-летие! Цветущая именинница позировала в черном лаконичном платье, а Вера выбрала для вечера в компании родных и близких атласную длинную юбку молочного цвета от украинского бренда Bevza и свободную кофту-оверсайз с длинным рукавом в тон. День рождения мамы счастливая семья отмечала в Италии, где у артистки есть собственный дом.

"Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения. Сегодня День Рождения Нашей Мамы! Нас у неё 4, а старшая сестра сегодня мысленно с нами. Желаем вам любви от всей нашей семьи. И традиционно передаем привет из Италии", - написала она под фото.

Фото: Вера Брежнева с мамой и сестрами (instagram.com/ververa)

Также Вера отметила, что залог цветущего вида ее мамы – это правильное питание и здоровый образ жизни. "Мама в 50 выглядела совсем иначе. Сейчас она правильно питается и занимается спортом", - призналась звезда.

Комментаторы присоединились к поздравлениям, причем среди них были и коллеги Веры – Светлана Лобода, Эрика Герцег и другие.

"Вы красотки, а ваша мама просто в превосходной форме", "Красивые девочки все!", "Вы так похоже на вашу Маму!", "Какие вы красивые и замечательные!", "Как приятно видеть такие отношения. Берегите друг друга", "Ваша мама - эталон красоты и женственности!" – писали поклонники.

Ранее старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман похвасталась стройными формами в коротком топе.

К слову, Вера Брежнева опубликовала пикантные фото в боди с пайетками. В столь откровенном наряде она прошлась по центру Киева во время съемок клипа на песню "Я не святая".