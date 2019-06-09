"Як ви схожі!" Віра Брежнєва показала рідкісне фото з мамою-іменинницею

Популярна співачка Віра Брежнєва часто ділиться в мережі особистими фото, порадами, знімками з концертів та фотосесій, але кадри з рідними і близькими з'являються на її сторінках у соцмережах досить рідко. Артистка зізнається, що обожнює свою величезну сім'ю, адже у неї є три сестри, які нечасто зустрічаються разом, тому моменти спілкування з ними артистка цінує найбільше. На свіжому знімку в Instagram Віра позує в компанії своєї улюбленої матусі Тамари і двох сестер – Вікторії та Галини.

Привід у дівчат зібратися був найприємніший – їх мама відзначала 67-річчя! Квітуча іменинниця позувала в лаконічному чорному платті, а Віра вибрала для вечора в компанії рідних та близьких атласну довгу спідницю молочного кольору від українського бренду Bevza і вільну кофту-оверсайз з довгим рукавом в тон. День народження мами щаслива сім'я відзначала в Італії, де в артистки є власний будинок.

"Як важливо, щоб мама була жива, щоб мама була здорова. І так круто, коли з мамою близькі, теплі, дружні стосунки. Сьогодні День Народження Нашої Мами! Нас у неї 4, а старша сестра сьогодні подумки з нами. Бажаємо вам любові від всієї нашої родини. І традиційно передаємо привіт з Італії", - написала вона під фото.

Фото: Віра Брежнєва з мамою і сестрами (instagram.com/ververa)

Також Віра зазначила, що запорука квітучого вигляду її мами – це правильне харчування і здоровий спосіб життя. "Мама у 50 виглядала зовсім інакше. Зараз вона правильно харчується і займається спортом", - зізналася зірка.

Коментатори приєдналися до привітань, причому серед них були і колеги Віри – Світлана Лобода, Еріка Герцег та інші.

"Ви красуні, а ваша мама просто в чудовій формі", "Красиві дівчата всі!", "Ви так схоже на вашу Маму!", "Які ви красиві і чудові!", "Як приємно бачити такі відносини. Бережіть один одного", "Ваша мама - еталон краси і жіночності!" – писали шанувальники.

Раніше старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман похвалилася стрункими формами в короткому топі.

До речі, Віра Брежнєва опублікувала пікантні фото в боді з паєтками. В такому відвертому вбранні вона пройшлася по центру Києва під час зйомок кліпу на пісню "Я не святая".