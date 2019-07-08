"Як пантера": Тіна Кароль роздражнила шанувальників "хижим" нарядом

Шанувальники відзначають, що стиль співачки помітно змінився
Тіна Кароль продовжує підвищувати градус сексуальності на своїх фото, які вона публікує в соцмережах. Пляжні фото в купальниках змінюються відвертими вбраннями, магнетичний погляд манить і дражнить — ця оновлена Тіна однозначно вирішила спантеличити шанувальників різкою зміною іміджу.
Жодне фото кумира не залишається без активного обговорення її пристрасних нарядів, але більшість сходиться в одному — такі зміни на краще. Новий образ від Кароль нагадав підписникам її сторінки в Instagram пантеру перед стрибком. Співачка в короткому топі відтінку нюд на тонких бретелях і спідниці в хижий принт заворожила шанувальників своєю енергетикою, доповнивши образ трендовими білими кросівками. Позувала Тіна на тлі металевого фургона, який додав стилю кадру.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Коментарі від підписникиів не змусили себе чекати:
Скріншот: Комментарі до посту Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)
Крім того, Тіна Кароль вражає змінами у своїй фігурі, так недавно шанувальники відзначили, що зірка помітно схудла і вразила нереально вузькою талією.
Нагадаємо, що останнім часом зірка викладає пікантні знімки з відвертих фотосесій, так Тіна Кароль показала фото з глибоким декольте.
Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, показавши стрункі ніжки.