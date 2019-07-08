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"Як пантера": Тіна Кароль роздражнила шанувальників "хижим" нарядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.07.2019 - 13:56
"Як пантера": Тіна Кароль роздражнила шанувальників "хижим" нарядом
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники відзначають, що стиль співачки помітно змінився

 Тіна Кароль продовжує підвищувати градус сексуальності на своїх фото, які вона публікує в соцмережах. Пляжні фото в купальниках змінюються відвертими вбраннями, магнетичний погляд манить і дражнить — ця оновлена Тіна однозначно вирішила спантеличити шанувальників різкою зміною іміджу.

 Жодне фото кумира не залишається без активного обговорення її пристрасних нарядів, але більшість сходиться в одному — такі зміни на краще. Новий образ від Кароль нагадав підписникам її сторінки в Instagram пантеру перед стрибком. Співачка в короткому топі відтінку нюд на тонких бретелях і спідниці в хижий принт заворожила шанувальників своєю енергетикою, доповнивши образ трендовими білими кросівками. Позувала Тіна на тлі металевого фургона, який додав стилю кадру.

&quot;Як пантера&quot;: Тіна Кароль роздражнила шанувальників &quot;хижим&quot; нарядом

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Коментарі від підписникиів не змусили себе чекати:

 

Скріншот: Комментарі до посту Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Жарко стає
  • Шик-блиск
  • Тіно4каааааа, що ж Ви робите
  • Це бомба
  • Стройняшечка
  • Вау, Прес, фігура.Шикарна, розкішна жінка
  • ну нереально круто
  • Богиня
  • Оу, боже мій, що за прекрасна людина на цій фотографії???
  • Краща
  • Дика, як пантера
  • Сексуальна, небезпечна
  • шикарна

Крім того, Тіна Кароль вражає змінами у своїй фігурі, так недавно шанувальники відзначили, що зірка помітно схудла і вразила нереально вузькою талією.

Нагадаємо, що останнім часом зірка викладає пікантні знімки з відвертих фотосесій, так Тіна Кароль показала фото з глибоким декольте.

Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, показавши стрункі ніжки.

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