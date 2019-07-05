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"Красивая до неприличия!" Тина Кароль заворожила фото с глубоким декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2019 - 14:28
"Красивая до неприличия!" Тина Кароль заворожила фото с глубоким декольте
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица очаровала магнетическим взглядом

Тина Кароль в последнее время буквально забрасывает поклонников фото из пикантных фотосессий. Певица демонстрирует идеальные изгибы в весьма откровенных нардах, чего раньше фаны за ней не замечали. Чувственные снимки в белье и коротких шортах, а также топах буквально сводят с ума ее многчисленных поклонников, которые каждый раз удивляются многогранности украинской поп-дивы. Новый снимок буквально заворожил фанов звезды, которые успели оценить не только магнетический взгляд их любимицы, но и ее роскошное декольте.

Тина запечатлена рядос с экзотическим растением, котрое отбрасывает тень на ее лицо. Она проникновенно смотрит в объекив. Волос артистки зачесаны на одну сторону, а в макияже преобладают естественные оттенки.

Она позирует в прозрачном кружевном наряде небесно-голубого оттенка с внушительной линией декольте.

&quot;Красивая до неприличия!&quot; Тина Кароль заворожила фото с глубоким декольте

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

У поклонников зведы буквално перехватило дыхание от увиденного. Они поспешили написать Тине о том какое впечатление произвело на них ее эффектное фото.

"Женщина-загадка", "Красунечка", "Ооо, ты бомба! А вот что ты одета, фух, держите меня семеро", "Тина, ты очен красивая!", "Наша красунечка", "Красивая до неприличия", "Какая магия! Ты – это всегда магия, это чистое волшебство!", "Природа подарила такую красоту", "Вау, вот это да! Мы не ожидали такого!", "Неймовірна! Більшого ідеалу, ніж Ви, немає!" - восторгались комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль впечатлила пляжным фотосетом, засветив стройные ножки и стальной пресс.

Кстати, Тина Кароль пленила поклонников необычным портретным "молящим" фото, фаны тут же назвали его "ангельским".

"Решила свести с ума?" Тина Кароль обольстила внушительным декольте Время не властно: Тина Кароль покорила чувственным образом в прозрачном наряде
Новости Украины Тина Кароль
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