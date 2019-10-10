"Как остановиться?" Регина Тодоренко показала, чем занимается в Италии

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая наслаждается видами и вкусной едой

Регина Тодоренко сейчас находится в Италии - ведущая побывала на показе известного итальянского бренда Calzedonia в Вероне и даже прошлась по подиуму в эффектных колготках - именно этому предмету гардероба было посвящено мероприятие. К слову, она взяла с собой и 10-месячного сына Михаила, с которым успела прогуляться по атмосферному городу.

После чего артистка отправилась на самое большое озеро Италии Гарда, которое находится недалеко от Вероны. В своем instagram-аккаунте она честно показала, чем занимается в этом живописном месте - а именно, наслаждается вкуснейшим мороженым! На забавном фото Регина держит в руке огромную порцию разноцветного лакомства и лижет его.

"В Италии необходимо все время есть!!! Если голодный, все достопримечательности кажутся серыми и непривлекательными. Короче, я себе не отказываю в еде и на диете не сижу. Скоро буду ходить только в Oversize. Как остановиться и перестать чревоугодничать ?)" - откровенно поделилась знаменитость.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что она наслаждалась десертом в очень красивом городке Сирмионе, по которому гуляла в фиолетовом платье-рубашке.

"Да, в городе Сирмионе огромное количество лавок с изобилием мороженого: страчателла, бискотти, фисташка, тирамису , киви, кокос.... Чего там только нет.

Я решила не дожидаться, когда создадут "без ГМО", "без глютена", некалорийное мороженое и заказала сразу килограмм Вкусно, не передать словами! Были в Италии?) В каком городе?" - продолжила делиться впечатлениями Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

С Италией у нее связаны особые воспоминания, ведь именно там состоялась их с Владом Топаловым пышная свадьба - правда, на юге страны, на Амальфитанском побережье.

Регина показала еще один кадр на берегу озера и призналась, что задумалась о том, чтобы отпраздновать там годовщину свадьбы.

"Самое большое озеро Италии. Здесь могла бы пройти наша свадьба с @vladtopalovofficial , но побережье Амальфи победило! Возможно, приедем на озеро праздновать годовщину, ведь здесь невероятно красиво: такой сладковатый воздух, чистейшая вода, огромное количество замков, руины Римской Империи, тонны вкусной изысканной еды(кстати, в городе Сирмионе много ресторанов со звездой Мишлен, а это означает, что стоит стереть свои шины, чтобы посетить этот прекрасный город", - отметила телезвезда.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловеры восхищаются красочными кадрами и советуют ведущей не переживать и наслаждаться отдыхом и вкусняшками.

Вы потрясающая

Прелестная Регинушка, счастья Вам

Регина, вы очень милая на этой фотке, подскажите, пожалуйста как до озера добраться самостоятельно?

Мне кажется, с таким темпом жизни, как у Вас Регина, позволительно иногда баловать себя вкусностями) Вы же такая трудяга)

Уехать из Италии)

Очень красиво

Так круто, когда ты путешествуешь

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Роскошная Тодоренко в платье-пиджаке сверкнула идеальными ножками на подиуме в Италии.

Ранее Регина Тодоренко обратилась к поклонникам с актуальным вопросом – она поинтересовалась, как ей вести себя с гостями во время интервью, если они уходят от острой беседы.