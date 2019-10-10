"Як зупинитися?" Регіна Тодоренко показала, чим займається в Італії

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча насолоджується краєвидами і смачною їжею

Регіна Тодоренко зараз перебуває в Італії - ведуча побувала на показі відомого італійського бренду Calzedonia у Вероні і навіть пройшлася по подіуму в ефектних колготках - саме цьому предмету гардероба був присвячений захід. До слова, вона взяла з собою і 10-місячного сина Михайла, з яким встигла прогулятися по атмосферного місту.

Після чого артистка відправилася на найбільше озеро Італії Гарда, яке знаходиться недалеко від Верони. У своєму instagram-акаунті вона чесно показала, чим займається в цьому мальовничому місці - а саме, насолоджується смачним морозивом! На забавному фото Регіна тримає в руці величезну порцію різнобарвних ласощів і лиже його.

"В Італії необхідно весь час їсти!!! Якщо голодний, всі пам'ятки здаються сірими і непривабливими. Коротше, я собі не відмовляю в їжі і на дієті не сиджу. Скоро буду ходити тільки в Oversize. Як зупинитися і перестати набивати шлунок?)" - відверто поділилася знаменитість.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Відзначимо, що вона насолоджувалася десертом в дуже красивому містечку Сірміоне, по якому гуляла в фіолетовій сукні-сорочці.

"Так, у місті Сірміоне величезна кількість крамниць з достатком морозива: страчателла, біскотті, фісташка, тірамісу , ківі, кокос.... Чого там тільки немає.

Я вирішила не чекати, коли створять "без ГМО", "без глютену", некалорійне морозиво і замовила відразу кілограм. Смачно, не передати словами! Були в Італії?) В якому місті?" - продовжила ділитися враженнями Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

З Італією у неї пов'язані особливі спогади, адже саме там відбулося їх з Владом Топаловим пишне весілля - правда, на півдні країни, на Амальфітанському узбережжі.

Регіна показала ще один кадр на березі озера і зізналася, що думала про те, щоб відсвяткувати там річницю весілля.

"Найбільше озеро Італії. Тут могло б пройти наше весілля з @vladtopalovofficial , але узбережжі Амальфі перемогло! Можливо, приїдемо на озеро святкувати річницю, адже тут неймовірно красиво: таке солодкувате повітря, чиста вода, величезна кількість замків, руїни Римської Імперії, тонни смачної вишуканої їжі (до речі, у місті Сірміоне багато ресторанів із зіркою Мішлен, а це означає, що варто стерти свої шини, щоб відвідати це прекрасне місто", - зазначила телезірка

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловери захоплюються барвистими кадрами і радять ведучій не переживати і насолоджуватися відпочинком і смаколиками.

Ви приголомшлива

Чарівна Регинушка, щастя Вам

Регіна, ви дуже мила на цій фотці, підкажіть, будь ласка як до озера дістатися самостійно?

Мені здається, з таким темпом життя, як у Вас Регіна, дозволено іноді балувати себе смакотою) Ви ж така трудяга)

Виїхати з Італії)

Дуже красиво

Так круто, коли ти подорожуєш

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Розкішна Тодоренко в сукні-піджаку блиснула ідеальними ніжками на подіумі в Італії.

Раніше Регіна Тодоренко звернулася до прихильників з актуальним питанням – вона поцікавилася, як їй поводитися з гостями під час інтерв'ю, якщо вони йдуть від гострої бесіди.