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"Как Барби и Кен": Алина Гросу очаровала фанов романтической фотосессией с мужем


Поклонники засыпали пару комплиментами и пожеланиями счастья

Алина Гросу, которая 1 июня расписалась со своим женихом Александром, уже показывала поклонникам фото с церемонии и нежные кадры с любимым, однако на них не было четко видно лица мужчины. А опубликованные было свадебные снимки певица почему-то вскоре удалила. Однако наконец пришло время показать миру своего избранника - на своей странице в Instagram она выложила фото с романтической фотосессии с новоиспеченным мужем.

Алина была одета в яркое цветастое платье, а Александр - в черную рубашку и куртку. Влюбленные трогательно позировали в обнимку, смотря при этом прямо в объектив.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

На других кадрах парень нежно целует любимую в лоб или же они с нежностью смотрят друг на друга.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

"Ну наконец-то!!!))) Можно теперь выставить", - поделилась счастливая жена Гросу.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники поспешили оставить растроганные комментарии, отмечая, что они очень красивая и даже несколько "кукольная" пара и желая им счастья.

  • Такая кукольная пара! Как Кен и Барби 
  • Вже уявляю які у вас красиві діти будуть
  • Какие красивые 
  • Ой, какие вы хорооошие) и глаза у вас какие - яркие, чистые, счастливые 
  • Навіть схожі - прекрасна пара
  • Очень красивая пара! Счастья Вам!!!!
  • Алиночка, счастья,любви,
  • Барби и Кен!)
  • Алина поздравляю счастья, любви и здоровья
  • Ну очень красивая пара!!!!  Будьте всегда счастливы вдвоем!!!
  • Вы прекрасны
  • Какие же Вы красивые), счастья Вам,а главное всегда ценить всё то что имеете!
  • Алінка ти така щаслива вам пасує, хай завжди буде так у тебе
  • Такая красивая и гармоничная пара
  • Похожи Очень)
  • Очень красивая пара))))  удачи в семейной жизни
 

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Ранее крестная Алины Гросу Ирина Билык проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.

К слову, счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем, на котором он носит ее на руках.

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