"Как Барби и Кен": Алина Гросу очаровала фанов романтической фотосессией с мужем

Алина Гросу, которая 1 июня расписалась со своим женихом Александром, уже показывала поклонникам фото с церемонии и нежные кадры с любимым, однако на них не было четко видно лица мужчины. А опубликованные было свадебные снимки певица почему-то вскоре удалила. Однако наконец пришло время показать миру своего избранника - на своей странице в Instagram она выложила фото с романтической фотосессии с новоиспеченным мужем.

Алина была одета в яркое цветастое платье, а Александр - в черную рубашку и куртку. Влюбленные трогательно позировали в обнимку, смотря при этом прямо в объектив.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

На других кадрах парень нежно целует любимую в лоб или же они с нежностью смотрят друг на друга.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

"Ну наконец-то!!!))) Можно теперь выставить", - поделилась счастливая жена Гросу.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники поспешили оставить растроганные комментарии, отмечая, что они очень красивая и даже несколько "кукольная" пара и желая им счастья.

Такая кукольная пара! Как Кен и Барби

Вже уявляю які у вас красиві діти будуть

Какие красивые

Ой, какие вы хорооошие) и глаза у вас какие - яркие, чистые, счастливые

Навіть схожі - прекрасна пара

Очень красивая пара! Счастья Вам!!!!

Алиночка, счастья,любви,

Барби и Кен!)

Алина поздравляю счастья, любви и здоровья

Ну очень красивая пара!!!! Будьте всегда счастливы вдвоем!!!

Вы прекрасны

Какие же Вы красивые), счастья Вам,а главное всегда ценить всё то что имеете!

Алінка ти така щаслива вам пасує, хай завжди буде так у тебе

Такая красивая и гармоничная пара

Похожи Очень)

Очень красивая пара)))) удачи в семейной жизни

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Ранее крестная Алины Гросу Ирина Билык проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.

К слову, счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем, на котором он носит ее на руках.