"Як Барбі і Кен": Аліна Гросу зачарувала фанів романтичною фотосесією з чоловіком

Шанувальники засипали пару компліментами і побажаннями щастя
Аліна Гросу, яка 1 червня розписалася зі своїм нареченим Олександром, вже показувала шанувальникам фото з церемонії і ніжні кадри з коханим, однак на них не було чітко видно обличчя чоловіка. А опубліковані було весільні знімки співачка чомусь незабаром видалила. Однак нарешті настав час показати світу свого обранця - на своїй сторінці в Instagram вона виклала фото з романтичної фотосесії з новоспеченим чоловіком.
Аліна була одягнена в яскраву квітчасту сукню, а Олександр - у чорну сорочку й куртку. Закохані зворушливо позували в обнімку, дивлячись при цьому прямо в об'єктив.
Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)
На інших кадрах хлопець ніжно цілує кохану в лоб або ж вони з ніжністю дивляться один на одного.
Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)
"Ну нарешті!!!))) Можна тепер виставити", - поділилася щаслива дружина Гросу.
Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)
Шанувальники поспішили залишити розчулені коментарі, відзначаючи, що вони дуже красива і навіть дещо "лялькова" пара і бажаючи їм щастя.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Раніше хрещена Аліни Гросу Ірина Білик проговорилася про деталі майбутнього торжества. За її словами, весілля відбудеться в червні у Венеції.
До речі, щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком, на якому він носить її на руках.