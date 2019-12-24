Почти не изменилась: Наталья Водянова умилила архивным фото и рассказала о детстве

Наталья Водянова в последнее время погрузилась в ностальгию. Так, на днях она поздравила сына с 18-лением оригинальным способом. 37-летняя красавица запостила в своем аккаунте архивное фото с сыном. Еще совсем юная модель в необычном наряде веселится с малышом. И вот новый кадр из личного архива.

Новое фото в микроблоге Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья показала фото из детства, сделанное на манер всех школьных кадров тех времен. Девочка в розовой блузе с кружевным воротником и манжетами сидит за столом с телефоном в руках и держит трубку у уха. На голове у нее красуются бантики, а на лице играет беззаботная детская улыбка.

Поклонники уверены, что модель не изменилась (фото: instagram.com/natasupernova)

"Это я звоню вам из детства. Оно не было простым, и сегодня я мечтаю о том, чтобы детство было счастливым и беззаботным для всех детей вне зависимости от их особенностей. Поэтому я поддерживаю флешмоб #детскиемечты @mastercard в пользу @nakedheartfoundation и еще 11 благотворительных фондов", – написала знаменитая модель и филантроп.

Поклонники звезды, которые знают всю историю ее детства от и до, тем не менее, в который раз восхитились ее добротой и удивительной жизнью. Многие отметили, что Наталья практически не поменялась. Кстати, в девочке на фото действительно четко просматриваются черты будущей супермодели.

Ох, Наталья, эти бездонные глаза с бесконечной добротой, они с детства

Вы Удивительная и Настоящая! Достойна восхищения

Вы почти не изменились

Вы чистая любовь

Вы Удивительная и Настоящая! Достойна восхищения

Эта фотография греет сердце. Спасибо, Наталья за ваши добрые дела!

Если бы Вы только могли себе представить тогда, ребенком, какое невероятное будущее Вас ждет

Принтскрин комментариев (фото: instagram.com/natasupernova)

Не удержался от комплимента и креативный директор Balmain Оливье Рустен. "Иконическая картинка Такие же красивые и сильные глаза, в которых столько любви… Веселого Рождества!", – написал знаменитый дизайнер, а с недавних пор и близкий друг супермодели.