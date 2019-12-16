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Золушка бы позавидовала: Наталья Водянова блистает на балу в роскошном платье Dior

Lite » Мода 16.12.2019 - 18:19
Золушка бы позавидовала: Наталья Водянова блистает на балу в роскошном платье Dior
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель устроила новый благотворительный бал

Наталья Водянова организовала очередной благотворительный бал своего фонда "Обнаженные сердца". В этот раз мероприятие было необычным – вместе с Яной Рудковской модель устроила Baby Love Ball. В первой половине вечера гостям представили аукцион, где можно было приобрести необычные лоты: совместная поездка с Натальей Водяновой и ее детьми в Диснейленд, участие в fashion-шоу ЦУМа, дизайнерская ель от Dior и так далее.

Модель выглядела просто роскошно (видео: instagram.com/natasupernova)

В течение вечера удалось собрать 680 тысяч евро, которые пойдут на помощь семьям с "особенными" детьми. А во второй половине зрителей ждал праздничный концерт, а также детский показ коллекции Baby Dior, где участвовали как звездные дети, так и малыши с особенностями развития.

Золушка бы позавидовала: Наталья Водянова блистает на балу в роскошном платье DiorНаталья Водянова на балу (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья в этот раз вновь отдала предпочтение своему любимому оттенку – красному. Она блистала на вечере в пышном платье Dior с корсетом, пышной юбкой со множеством оборок и шлейфом. Идеальным дополнением к ним стали изысканное колье и серьги от ювелирного дома Mercury. Наталья опубликовала массу фото и видео с мероприятия, поблагодарив всех, кто поддержал инициативу.

Поклонники не могли сдержать слов восторга, засыпав девушку комментариями:

  • Наташа!! Вы шикарная женщина
  • Наташа спасибо вам от всей души , за то что вы делаете
  • Когда внешняя красота соответствует внутренней красоте! ВЕЛИКОЛЕПНАЯ!!!
  • Ну что за куколка!!!!
  • Ну как же хорошо, что Вы – такая волшебная в этой Вселенной есть!
  • Такому платью и Золушка бы позавидовала…
  • Наталья, Вы поразительно красивы и одухотворены!

Золушка бы позавидовала: Наталья Водянова блистает на балу в роскошном платье DiorЗолушка бы позавидовала: Наталья Водянова блистает на балу в роскошном платье DiorЗолушка бы позавидовала: Наталья Водянова блистает на балу в роскошном платье DiorЗолушка бы позавидовала: Наталья Водянова блистает на балу в роскошном платье DiorЗолушка бы позавидовала: Наталья Водянова блистает на балу в роскошном платье DiorЗолушка бы позавидовала: Наталья Водянова блистает на балу в роскошном платье DiorЗолушка бы позавидовала: Наталья Водянова блистает на балу в роскошном платье Dior

Комментарии к посту Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, в прошлый раз на балу Наталья блистала в наряде от Giambattista Valli со множеством пышных оборок на длинном шлейфе. Лук дополнили эльфийские ушки и украшения в голубых тонах. Таким образом модель обыграла сказочную тему, которая была заявлена для вечера.

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