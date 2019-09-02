Была изгоем без друзей: Анна Седокова поразила признанием о школьных годах

Сейчас Анна Седокова - популярная певица и не раз признавалась одной из самых красивых женщин в украинском и не только шоу-бизнесе. Она успешно совмещает карьеру с материнством, воспитывая троих детей, выпуская музыкальные новинки и восхищая стильными образами и роскошной фигурой. В последнее время артистка стала вести мотивационный блог, где делится с девушками секретами красоты и полезными советами. Тем удивительнее стало ее рассказ о том, как же прошли ее школьные годы.

В честь начала нового учебного года Анна вспомнила о школе и поделилась на своей странице в Instagram архивными фото из своей юности. На них Седокова запечатлена совсем подростком, а также немного постарше. Певица поразила признанием, что в школе она была изгоем без друзей и с массой комплексов.

Фото: Анна Седокова в школьные годы (instagram.com/annasedokova)

"В школе я была уродом. Изгоем и самой не популярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами. Если не верите , то пролистайте следующее фото в карусели ) Сейчас смотрю на фото и понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка, но, наверное, сказалась бедность в которой мы жили, отсутствие шмоток , музыкальная школа и народный ансамбль вдобавок ну и Мама, учительница из-за которой меня все считали предательницей, словно я возвращаюсь домой и Маме все рассказываю. Из-за этого я никогда и ни о чем маме не рассказывала. Ни о чем. Школьных друзей у меня нет. Как-то не сложилось. Меня никогда не принимали ни в какие компании, не брали на тусовки. Я не курила, не пила, матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы. Когда я закончила школу в выпускном платье , которое сама перешила из маминого старого, я сказала, что больше никогда не вернусь. Так что, простите меня. Школу я ненавидела, а Школа ненавидела меня", - откровенно поделилась артистка.

Фото: Так Анна Седокова выглядит сейчас (instagram.com/annasedokova)

Своим рассказом она хочет поддержать тех, у кого есть проблемы в школе или же с самооценкой.

"Хороший пост 1 сентября. Но я всегда не умела врать и приспосабливаться и сейчас уже поздно начинать ) Как бы не было сложно сейчас, идти в новую школу или просто в неё возвращаться прости помни ! У тебя есть одна знакомая, которая из самого гадкого утёнка после школы превратилась в девушку, которой каждый день говорят на улицах, что любят ! И не только на улицах )) Ты им ещё покажешь! Я в тебя верю", - отметила Седокова.

После прочтения комментариев растроганная певица поблагодарила фанов за теплые слова.

"Спасибо Вам за ваши слова! Я сейчас смотрю на это фото и понимаю, что совсем все было может и не плохо. Но эти сумасшедшие комплексы и общественное мнение сделали из меня забитое в угол животное. Вот если бы у меня были дорогие лосины думала я, как у девочки из параллели. Но ведь сейчас и вы и я, мы понимаем, что вообще не в лосинах дело!! Так почему же тогда я казалась себе самым страшным человеком на земле ???" - пишет знаменитость.

Фото: Так Анна Седокова выглядит сейчас (instagram.com/annasedokova)

Пользователи сети восхищаются ее силой духа и благодарят за откровенность, а также пишут, что она самая-самая красивая.

Вы всегда красивы! Жаль, что в детстве мы все подвержены комплексам и чужому мнению.(

Сейчас ваши одноклассники точно жалеют, что не дружили с вами. И все давно выросшие мальчики у ваших ног

Вот это История, Анечка, ты такая молодец! Выбилась в люди!

Ты - большая и светлая душа!

Аня! Ты была красоткой, есть и будешь

Ещё какая красивая !

Очень красивая и Мона просто ваша копия

Почемууу, наоборот какая красивая девушка я подумала пока не увидела ваш ник, очень красивая

Представляю как они сейчас жалеют.

Неожиданно. Ну ты молодец! Справилась со всеми своими комплексами и страхами. Ещё больше Вами стала Восхищаться

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова научила простому способу повышения самооценки. Для этого она предложила… принять особое положение – "позу силы".

Ранее Анна Седокова рассказала, как развить женственность и уверенность в себе.