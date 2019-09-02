Була ізгоєм без друзів: Анна Сєдокова вразила визнанням про шкільні роки

Зараз Анна Сєдокова - популярна співачка і не раз визнавалася однієї з найкрасивіших жінок в українському і не тільки шоу-бізнесі. Вона успішно поєднує кар'єру з материнством, виховуючи трьох дітей, випускаючи музичні новинки і захоплюючи стильними образами і розкішною фігурою. Останнім часом артистка стала вести мотиваційний блог, де ділиться з дівчатами секретами краси і корисними порадами. Тим дивніше стала її розповідь про те, як пройшли її шкільні роки.

На честь початку нового навчального року Анна згадала про школу і поділилася на своїй сторінці в Instagram архівними фото зі своєї юності. На них Седокова зображена зовсім підлітком, а також трохи постарше. Співачка вразила визнанням, що в школі вона була ізгоєм без друзів і з масою комплексів.

Фото: Анна Седокова в шкільні роки (instagram.com/annasedokova)

"У школі я була потворою. Ізгоєм і найнепопулярнішою дівчинкою. Однією з тих, хто плаче в туалеті, коли на дискотеці всі танцюють парами. Якщо не вірите , то перегорніть наступне фото в каруселі ) Зараз дивлюсь на фото і розумію, що нічого страшного немає, мила дівчинка, але, напевно, позначилася бідність в якій ми жили, відсутність шмоток , музична школа та народний ансамбль додатково ну і Мама, вчителька через яку мене всі вважали зрадницею, немов я повертаюся додому і все розповідаю Мамі. Через це я ніколи і ні про що не розповідала мамі. Ні про що. Шкільних друзів у мене немає. Якось не склалося. Мене ніколи не брали ні в які компанії, не брали на тусовки. Я не курила, не пила, матом не сварилася і то і справа приносила бездомних собак в класи. Коли я закінчила школу у випускному платті , яке сама перешила з маминого старого, я сказала, що більше ніколи не повернуся. Так що, вибачте мене. Школу я ненавиділа, а Школа ненавиділа мене", - відверто поділилася артистка.

Фото: Так Анна Седокова виглядає зараз (instagram.com/annasedokova)

Своєю розповіддю вона хоче підтримати тих, у кого є проблеми в школі або ж з самооцінкою.

"Хороший пост 1 вересня. Але я завжди не вміла брехати, пристосовуватись і зараз вже пізно починати ) Як би не було складно зараз, йти в нову школу або просто в неї повертатися прости пам'ятай ! У тебе є одна знайома, яка з бридкого каченяти після школи перетворилася на дівчину, з якою кожен день говорять на вулицях, що люблять ! І не тільки на вулицях )) Ти їм покажеш! Я в тебе вірю", - зазначила Сєдокова

Після прочитання коментарів розчулена співачка подякувала фанам за теплі слова.

"Дякую Вам за ваші слова! Я зараз дивлюся на це фото і розумію, що зовсім все було може і не погано. Але ці божевільні комплекси і громадська думка зробили з мене забиту в кут тварину. От якщо б у мене були дорогі лосини думала я, як у дівчинки з паралелі. Але ж зараз і ви і я, ми розуміємо, що взагалі не в лосинах справа!! Так чому ж тоді я здавалася собі найстрашнішою людиною на землі ???" - пише знаменитість.

Фото: Так Анна Седокова виглядає зараз (instagram.com/annasedokova)

Користувачі мережі захоплюються її силою духу і дякують за відвертість, а також пишуть, що вона найкрасивіша.

Ви завжди красиві! Шкода, що в дитинстві ми всі схильні до комплексам і чужої думки.(

Зараз ваші однокласники точно шкодують, що не дружили з вами. І все давно виросли хлопчики у ваших ніг

Ось це Історія, Анечка, ти така молодець! Вибилася в люди!

Ти - велика і світла душа!

Аня! Ти була красунею, є і будеш

Ще яка гарна !

Дуже красива і Мона просто ваша копія

Почемууу, навпаки яка гарна дівчина я подумала поки не побачила ваш нік, дуже красива

Уявляю як вони зараз шкодують

Несподівано. Ну ти молодець! Впоралася з усіма своїми комплексами і страхами. Ще більше Вами стала Захоплюватися

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова навчила простому способу підвищення самооцінки. Для цього вона запропонувала... прийняти особливе положення – "позу сили".

Раніше Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.