Ирина Шейк перестала скрывать роман с голливудским ловеласом и познакомила его с мамой

В конце марта Ирина Шейк вновь заставила говорить о себе во всех СМИ. 34-летняя модель впервые после разрыва с Брэдли Купером была замечена в компании другого мужчины. Новый роман Ирины начался с не менее известным светским персонажем. Так, избранником красотки стал известный ловелас и “голливудский сердцеед” Вито Шнабель. 33-летний арт-дилер и владелец галерей в Швейцарии и Нью-Йорке может похвастаться былыми отношениями с актрисамий Эмбер Херд т Лив Тайлер. Также ранее он встречался с моделями Эль Макферсон и Хайди Клум. Кстати, с последней красоткой у Вито были весьма продолжительные отношения. И на этом список “звездных романов” Шнабеля не заканчивается. Теперь Вито может похвастаться отношениями с еще одной именитой модель — Ириной Шейк.

Скриншот поста: instagram.com/celebs_in_touch

Так, 30 марта папарацци застали Вито и Ирину во время прогулки по Нью-Йорку. Пара и не пыталась скрываться от фотографов. Более того, Ирина направлялась в квартиру нового избранника.

На днях парочка была вновь замечена на улицах Нью-Йорка. Только на этот раз в компании мамы Ирины — Ольги!

На новых фото папарацци запечатлен момент, как Ирина садится в машину Шнабеля. В это время позади модели также идет ее мама Ольга. Не сложно догадаться, что Ирина уже успела познакомить избранника со своей мамой.

Скриншоты поста: instagram.com/celebs_in_touch

Кстати, в один из вечеров Ирина и Вито вновь отправились на свидание. На этот раз дело было в ночи, поэтому уличным фотографам не удалось сделать качественные кадры. Интернет-пользователей немного смутил тот факт, что Шейк и Шнабель так безбоязненно гуляют по улицам Нью-Йорка, учитывая количество заболевших в США.

Скриншот поста: instagram.com/celebs_in_touch

Изданию Us Weekly стало известно больше информации о новых отношениях Ирины. Во-первых, Шейк уже переехала в квартиру Вито в Нью-Йорке. Более того, Шнабель был не против, чтобы с моделью в его квартире пожила также ее мама Ольга — это лишь на период ужесточения карантина в США.

“Вито всегда интересовался Ириной”, — говорит источник Us Weekly. Отмечая, что они познакомились пару лет назад на одной из вечеринок. “Вито — очень общительный человек, который любит гулять и веселиться”.

В издании отмечают, что арт-дилер ранее был в тесных отношениях с Хайди Клум — пара встречалась с 2014 по 2017 год. Хотя его обвиняли в том, что он изменял супермодели во время их отношений. А вот сам Вито опроверг слухи о своих изменах Хайди.

“Заявления, которые были сделаны, являются неверным толкованием совершенно невинной ситуации”, — говорил еще июне 2017 года Вито, после того, как в сети появились его фотографии с другой женщиной.

Также напомним, что после длительных отношений с португальским футболистом Криштиану Роналду, которые длились пять лет, Ирина Шейк в 2015 году закрутила роман с Купером.

При этом свой новый роман модель решила обнародовать весьма оригинальным способом. В декабре 2016 года она будучи беременной вышла на подиум в рамках модного дефиле Victoria's Secret. Именно так модель дала понять своим поклонникам, что, во-первых, у нее роман с Купером, во-вторых, она вскоре станет мамой. 21 марта 2017 года у Брэдли и Ирины родилась девочка, которой дали имя Лея.

При этом пара так и не спешила официально расписываться. Поклонники пары так долго ждали этого… Однако летом 2019 года влюбленный официально подтвердили СМИ, что они расстались. Поговаривают, что отношения Ирины и Брэдли испортила Леди Гага. Якобы во время съемок фильма “Звезда родилась” между Купером и Гагой случился мимолетный роман. Российские фанаты модели даже ополчились против эпатажной певицы в комментариях под ее постами, устроив настоящую травлю. Однако ни Брэдли, ни Гага эти слухи не подтверждали. Но и не опровергали! А в своих интервью Гага весьма уклончиво уходила от вопроса о возможном романе с Купером.

Как бы там ни было, у Гаги сейчас другой роман — с бизнесменом и инвестором Майклом Полански. Певица признавалась фолловерам, что влюбилась, как девочка. Шейк, похоже, также испытывает новую влюбленность. А вот Купер еще не готов к серьезным отношениям. Папарацци лишь заставали актера на прогулках в компании с его мамой или дочкой от Ирины. Время от времени модель разрешает Куперу видеться с девочкой и забирать ее на выходные.