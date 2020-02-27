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Ирина Шейк вернулась к обязанностям заботливой мамы после громких афтепати и Недель моды

Lite » Мода 27.02.2020 - 10:35
Ирина Шейк вернулась к обязанностям заботливой мамы после громких афтепати и Недель моды
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Шейк с мамой и дочкой оделись очень стильно для обычной прогулки

Ирина Шейк в последнее время не сходит с “первых полос”. Имя супермодели звучало буквально отовсюду. Что не удивительно! Ведь 34-летняя длинноногая красотка была “звездой подиума” на Неделе мода в Милане, Лондоне, Париже. При этом выходы модели запомнились не только пикантными образами, которые публика сопровождала громкими аплодисментами. Шейк также стала звездой шумных вечеринок, приуроченных к закрытиям показов. На вечеринке Дома Burberry Ирина зажгла соблазнительным танцем. На другой вечеринке по случаю премии Universal Music BRIT Awards 2020 (18 февраля) Шейк пришла на афтепати в одной только рубашке… И все это время с двухлетней дочкой в Нью-Йорке проводил Брэдли Купер. К актеру на помощь даже приехала его мама - 79-летняя Глория Кампано. Теперь наступила очередь супермодели приступить к своим материнским обязанностям.

На днях папарацци застали красотку на прогулке с дочкой в Нью-Йорке, где живет Ирина. Более того, на прогулке их также сопровождала мама Ирины — Ольга Шайхлисламова. При этом все три красотки были одеты, как обычно, стильно.

Ирина Шейк вернулась к обязанностям заботливой мамы после громких афтепати и Недель моды

Ирина Шейк вернулась к обязанностям заботливой мамы после громких афтепати и Недель моды

Ирина Шейк вернулась к обязанностям заботливой мамы после громких афтепати и Недель моды

Стильная Ирина Шейк с дочкой и мамой на прогулке (фото: instagram.com/allaboutfashionintheworld)

Внимание модных СМИ первым делом всегда приковано к образу Ирины. Это на подиуме и на вечеринках Шейк — сама соблазнительница. А вот для повседневных выходов Ирина предпочитает уютный кэжуал с налетом бунтарства. Новый образ Ирины этому подтверждение. Для прогулки с дочкой и мамой модель выбрала белоснежный спортивный комбинезон. Отметим, что белый — ведущий цвет весны-лета 2020. А комбинезон все еще остается must have вашего гардероба. Довершают образ любимые “рокерские” вещи — кожаная косуха с застежками и ремнями. А также грубые ботинки в тон куртке. Волосы были распущены, а на глаза надвинуты острые геометрические солнцезащитные очки.

Мама Ирины также выбрала более спортивный образ — серая ветровка и черные брюки с крупными звездами.

Все внимание на себя однозначно перевела двухлетняя Лея. Малышка, несмотря на свой юный возраст, уже претендует на звание маленькой модницы. Звездная мама одела Лею в ее любимый цвет — розовый. Девочка прогуливалась в кислотно-розовом пальтишке классического кроя. В тон ему — вязаная шапочка и колготки. Довершает образ пестрое платье и серая сумочка с изображением кошки. На ножках — удобные ботиночки на липучках.

Пользователи сети успели оставить восторженные комментарии: “Дочка- маленький Бредли”, “Очень красивая девочка”. “Папины глаза , а губки мамины . Если ещё папина горбинка не проявится на носике , то идеальная красавица будет, а сейчас очень сладкий пупсик”, “Ангелочек такой девочка”, “Лея - прелестная девочка!”

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