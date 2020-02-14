Ирина Билык, DZIDZIO и Сергей Бабкин поделились яркими воспоминаниями о Дне святого Валентина

Популярные артисты в программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали о романтических поступках, подарках и историях в День святого Валентина. Оказалось, один известный артист ради любимой прыгнул из третьего этажа, а популярная певица имеет мечту стать Спящей красавицей, что осуществится уже совсем скоро.

У Ирины Билык что ни день, то романтика. Певица сводит мужчин с ума, причем не только в клипах. Пока другие получают на концертах цветы, Ирина собирает кольца.

«Поклонники иногда мне дарят кольца, ну так просто: «Ой, Ирина Билык, я хотел бы, чтобы вы стали моей женой». Так, например, один поклонник, который живет в Сумах. Я говорю ему: «Володя, это уже третье кольцо, ну вот что ты себе думаешь?» – поделилась Ирина Билык в программе «Ранок з Україною».

Ирина Билык

Далее речь пойдет о самой уникальной паре украинского шоу-бизнеса. Андрей и Юлия Джеджулы за два года успели пожениться, официально расстаться и снова пожениться. Вот это темп! Секрет примирения у пары прост: они постоянно удивляют друг друга романтическими свиданиями. Например, ужином в индийском стиле или воздушной прогулкой.

«Это достаточно страшная штука, но романтическая! Круто, когда тебя катают и ты видишь внизу озеро в форме сердца – это было прекрасно! Это все организовала моя жена!» – признался Андрей Джеджула.

Андрей Джеджула с женой

Украшения, воздушные шары – все это, конечно, впечатляет, вот только не TARABAROVA, которая на День всех влюбленных заказала мужу следующее:

«Я говорю: «Слушай, подари мне спокойную ночь, когда Иван не будет кричать ночью, и мы вдвоем с тобой будем спать, как раньше, как ангелы». Он говорит: «Сделаем!».

Светлана Тарабарова

И конечно же, каждая женщина мечтает, чтобы любимый угадал мысли и подарил ей что-то особенное, желанное! Так, например, известный музыкант Сергей Бабкин знает, чем удивить любимую.

«Это плойка для волос! Очень кайфовая и крутая! Скажу честно, я подслушал, что она рассказывала своей подруге, подсмотрел, что она искала», – поделился Сергей Бабкин в эфире канала «Украина».

Сергей и Снежана Бабкины

А вот Павел Зибров рассказал «Ранку з Україною», как страдал от любви. Артист даже не успел удивить любимую подарком или поступком:

«Это было в 8-м классе, из-за этой первой любви меня выгнали из школы. У меня было шесть двоек, потому что я влюбился, открыл рот и никого не видел меня выгнали, сразу любовь пропала».

Павел Зибров

Ради любви можно не только двойки получать, но и прыгать из окон, как, например, лидер группы «DZIDZIO» Михаил Хома. Певец рассказал об экстремальном поступке ради любимой. Речь, кстати, не о жене звезды Ярославе.

«Когда-то я поехал петь в Польшу и там была одна девушка, а организатором был ее отец. Он думал, где я делся, а я был за столом. Он пошел искать меня по этажам. Я остановился на 3-м и, чтобы он меня не увидел мне пришлось с 3-го этажа выскочить в снег, и ничего мне не было. Я пошел с его дочерью на пиццу, мы поели, и когда мы возвращались домой, я помню, там была река маленькая, а на том мостике в снегу, стоит он. И мы идем двое, а он говорит: «Наталья, марш домой, а ты иди сюда!» – смеясь, поделился DZIDZIO в программе «Ранок з Україною».

Как видим, ради любви звезды готовы терять голову и делать отчаянные и трогательные поступки.