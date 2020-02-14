Ірина Білик, DZIDZIO і Сергій Бабкін поділилися спогадами про День святого Валентина

Популярні артисти в програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», розповіли про романтичні вчинки, подарунки і історії у День святого Валентина. Виявилося, один відомий артист заради коханої стрибнув з третього поверху, а популярна співачка має мрію стати Сплячою красунею, що здійсниться вже зовсім скоро.

В Ірини Білик що не день, то романтика. Співачка зводить чоловіків з розуму, при чому не тільки в кліпах. Поки інші отримують на концертах квіти, Ірина збирає каблучки.

«Прихильники іноді дарують обручки, ну так просто: «Ой, Ірина Білик, я хотів, щоб ви стали моєю дружиною». Так, наприклад, один шанувальник, який живе в Сумах. Я кажу йому: «Володя, це вже третя обручка, ну от що ти собі думаєш?» – поділилася Ірина Білик в програмі «Ранок з Україною».

Ірина Білик

Далі мова піде про найунікальнішу пару українського шоу-бізнесу. Андрій та Юлія Джеджули за два роки встигли побратися, офіційно розлучитися та знову побратися. Оце темп! Секрет примирення у пари простий: вони постійно дивують одне одного романтичними побаченнями. Як-от, наприклад, вечеря в індійському стилі чи повітряна прогулянка...

«Це досить лячна штука, але ж романтична! Круто, коли тебе катають і ти бачиш внизу озеро у формі серця – це було чудово! Це все організувала моя дружина!» – зізнався Андрій Джеджула.

Андрій Джеджула з дружиною

Прикраси, повітряні кулі – усе це, звісно, вражає, от тільки не TARABAROVA, яка на День усіх закоханих замовила чоловікові ось що:

«Я кажу: «Слухай, подаруй мені спокійну ніч, коли Іван не буде кричати вночі, і ми вдвох с тобою будемо спати, як раніше, як янголи». Він каже: «Зробимо!».

Світлана Тарабарова

І звісно ж, кожна жінка мріє, щоб коханий угадав думки і подарував їй щось особливе, бажане! Так, наприклад, відомий музикант Сергій Бабкін знає, чим здивувати кохану.

«Це плойка для волосся! Дуже кайфова та крута! Скажу чесно, я підслухав, що вона розповідала своїй подрузі, придивився, що вона шукала», – поділився Сергій Бабкін в ефірі каналу «Україна».

Сергій та Сніжана Бабкіни

А от Павло Зібров розповів «Ранку з Україною», як потерпав від кохання. Артист навіть не встиг здивувати кохану подарунком чи вчинком:

«Це було у 8-му класі, через це перше кохання мене вигнали зі школи. У мене було шість двійок, тому що я закохався, відкрив рота і нікого не бачив мене вигнали, зразу кохання пропало».

Павло Зібров

Заради кохання можна не тільки двійки отримувати, а й стрибати з вікон, як-от лідер гурту «DZIDZIO» Михайло Хома. Співак розповів про найекстремальніший вчинок заради коханої. Мова, до речі, не про дружину зірки Ярославу.

«Колись я поїхав співати в Польшу, і там була одна дівчина, а організатором був її тато. Він думав, де я дівся, а я був за столом. Він пішов шукати мене по поверхах. Я на 3-му зупинився, а щоб він мене не побачив довелося з 3-го поверху скочити у сніг, і нічого мені не було. Я пішов з його донькою на піццу, ми поїли, і коли ми верталися додому, я пам’ятаю, там була річка маленька, а на тому містку в снігу, стоїть він. І ми йдемо двоє, він сказав такі слова: «Наталя, марш додому, а ти ходи сюди!» – сміючись, поділився DZIDZIO в програмі «Ранок з Україною».

Як бачимо, заради кохання зірки ладні втрачати голову і робити відчайдушні та зворушливі вчинки.