Интересно наблюдать: Надя Дорофеева разоткровенничалась об изменениях в себе

Еще совсем недавно Надя Дорофеева демонстрировала стильный и удобный лук для прохладного лета, а сейчас уже радуется наконец пришедшему в наши широты теплу. Певица решила немного покопаться в себе и задумалась о том, как изменились ее вкусы и взгляды со временем. Звезда сопроводила публикацию портретным фото, на котором запечатлена в ярком образе.

Надя позирует в малиновой толстовке, которая игриво расстегнута в районе декольте. На лице у нее эффектный макияж с акцентом на выразительные глаза, а волосы уложены в интересную прическу - пряди у лица заплетены в две косички. Артистка серьезно и проникновенно смотрит на камеру.

По словам Дорофеевой, она раньше считала, что люди не меняются, но ошиблась - ведь она и сама немало изменилась.

Надя Дорофеева сделала признание о своих вкусах (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Говорят, что люди не меняются. Ха! Лично я когда-то говорила, что никогда не набью тату... и вот теперь у меня их 14 ( маленьких конечно, но сам факт). Ещё я Не любила принимать ванну и только в этом году мне понравилось. Постоянно осуждала за какие-то поступки других .. а теперь думаю, какой же я была глупой и нетерпимой. А ещё я не любила лето!! Понимаете ??? Не любила лето. Интересно наблюдать за собой со всеми этими изменениями. Надеюсь, что каждый из нас становится только лучше. Хорошего дня вам, ну а я пошла в этот жаркий идеальный летний день", - откровенно поделилась певица.

Подписчики оценили искренность звезды и принялись осыпать ее комплиментами, восхищаясь красотой Нади.

Я просто не могу ты самая лучшая в мире ты мой кумир

идеальная

Красотка

Класс

Невероятная

Такая красивая и идеальная

Просто ШИКАРНАЯ

Какие красивые глаза...

Надюша, все течёт и все меняется, ласточка! Дай Бог, чтобы в лучшую сторону!!

На Мейби-Бейби похоже

Я тебя,прям не узнала. Подумала какая-то кукла Barbie

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева похвасталась эффектным луком в длинной юбке и задала поклонникам модную задачку.