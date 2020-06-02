Стильная Надя Дорофеева подкинула поклонникам модную задачку

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица восхитила эффектным луком и задала фанам вопрос

Экс-участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева может похвастаться точеной фигурой и отменным чувством стиля. Ее образы регулярно вызывают восторг у фанатов - не зря же певица также является владелицей собственного магазина стильной одежды. Красотка с удовольствием сама же их и демострирует, устраивая примерки и яркие фотосеты. На новом фото в своем Instagram звезда похвасталась стильным образом, а заодно и подкинула поклонникам модную задачку.

На снимке Надя запечатлена в многослойном наряде - черной водолазке, а также длинной бледно-розовой юбке с пикантным разрезом и вставкой из черной ткани. На плечи артистка набросила черный пиджак, а завершают лук черные ботинки на массивной подошве.

Дорофеева стоит у подножия лестницы, прислонившись к перилам. Она смотрит на экран телефона, прикрыв другой рукой свое лицо.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Юбки или брюки?" - поинтересовалась певица у фолловеров, причем на английском языке.

Надя также выложила пару кадров в том же наряде на улице, где она весело гоняла голубей.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Пользователи сети активно делятся своим мнением по заданному вопросу в комментариях, не забывая и о комплиментах для любимой артистки.

Красивая, божественная, волшебная невероятная

Какая красивая

Красотка

Только штаны ничего больше

Вааау, стиль просто отвал всего

Шкари круті

И то и то

Ой,да шо ж ви зненацька фоткаєте,я не фотогігієнічна!!!

Штаны. Они удобные, но юбки красивые. А вообще, под настроение! Иногда юбки, иногда штаны. Но все же, наверное, штаны победили в этом сложном выборе. Сложно.

Тобі усе пасує і спідниця і штани

Как там с голубями дела?

Скриншот комментариев

Напомним, романтичная Надя Дорофеева в топе представила дуэт с близким мужчиной - снятое на крыше видео на песню "Черничные ночи" со старым другом юности из родного Крыма Григорием Ванюшкиным.

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Автор: Марина Настевич