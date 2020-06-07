Просто пушка! Надя Дорофеева покорят французским шиком на современный лад

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала модный смелый аутфит с беретом

Надя Дорофеева обожает эксперименты со стилем. Она не боится смело миксовать вещи и создавать собственные неповторимые луки. Когда-то певица назвала свой имидж "треш-гламур" и призналась, что отдает предпочтение удобным вещам, но не обходит стороной сексуальные аутфиты, подчеркивающие достоинства ее стройной фигуры. Так, на свежих фото Надя решила совместить парижский шик и дерзость стрит-стайла.

Звезда надела на голову берет, а в качестве дополнения к головному убору предпочла далеко не летящее платье или элегантный брючный костюм, а короткую кожаную косуху и удлиненную клетчатую черно-белую рубашку нараспасшку, которая позволила оголить ее плоский животик, широкие джинсы-"варенки" серого цвета с высокой посадкой и массивые белые кроссовки с грубой подошвой.

К слову, "варенки" родом из 80-х можно встретить в коллекциях Balmain и Off-White, ведь это тренд сезона, котрый пока не сдает позиции.

Фото: Надя Дорофеева показала свой оригинальный образ (instagram.com/nadyadorofeeva)

Портретное фото она подписала коротко: "Madame". Поклонники сразу же подхватили настроение своей любимицы и отметили, что в ее исполнении французский шик стал выглядеть современно и свежо.

Фото: Надя Дорофеева скомпоновала берет с дерзким аутфитом (instagram.com/nadyadorofeeva)

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Стильно

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Яка краса

Француженка

Богиня

Шикарная

Великолепная

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Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала удобный лук для прохладной погоды.

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Автор: Lite