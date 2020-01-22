Индийская принцесса: Настя Каменских удивила экзотическим образом

Мексиканские каникулы Насти Каменских с ее мужем продюсером Потапом оставили после себя много ярких воспоминаний и отличных кадром, которыми продолжает делиться звезда в своем Instagram. Роскошная вилла с видом на побережье океана — идеальное место отдыха решили супруги и сделали своей традицией каждую зиму наведываться в экзотическую страну. Многочисленные фото в купальнике на фоне яркой мексиканской природы стали подтверждением райского отдыха и порадовали поклонников знаменитости.

Но не купальниками едиными очаровывала исполнительница своих фанов, так фото с необычным украшением для волос вызвало немалый ажиотаж под ее постом. Чувственный кадр в красивой обработке, на котором Настя протягивает руку к фотографирующей ее камере, получил массу комплиментов. Поклонникам понравился и наряд певицы, и ее поза, а так же необычное украшение, которым артистка украсила свою прическу.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Сложно определить из чего сделан обруч с массивной подвеской с монетками, украшающий лоб Каменских, однако точно можно сказать, что такое изделие явно ей к лицу. Пользователи не поняли к какому стилю относиться данный аксессуар, но некоторые отметили, что есть в этом не-то индийское, не-то цыганское, не-то мексиканское.

Мексиканочка

"ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" СВЕТЛАНА ТОМА

Настюш, спасибо большое Вам за эти слова и мотивирующие посты

Богиня

Кроме того в комментариях отметился и супруг певицы. Потап поставил милый смайл из рук, образующих сердечко.

Стоит отметить, что возможно NK все еще на отдыхе, и продолжает наслаждаться ярким солнцем и теплым морем, в то время как ее супруг уже публикует фото в теплой одежде и явно уже переместился обратно в зиму.