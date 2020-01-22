Індійська принцеса: Настя Каменських здивувала екзотичним образом

Мексиканські канікули Насті Каменських з її чоловіком продюсером Потапом залишили після себе багато яскравих спогадів і відмінних кадрів, якими продовжує ділитися зірка в своєму Instagram. Розкішна вілла з видом на узбережжі океану — ідеальне місце відпочинку вирішило подружжя і зробило своєю традицією кожну зиму навідуватися в екзотичну країну. Численні фото в купальнику на тлі яскравої мексиканської природи стали підтвердженням райського відпочинку і порадували шанувальників знаменитостей.

Але не купальниками єдиними зачаровувала виконавиця своїх фанів, так фото з незвичайною прикрасою для волосся викликало неабиякий ажіотаж під її постом. Чуттєвий кадр в гарній обробці, на якому Настя простягає руку до камері, що її фотографує, отримав масу компліментів. Шанувальникам сподобалося і вбрання співачки, і її поза, а також незвичайна прикраса, яким артистка прикрасила свою зачіску.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Складно визначити з чого зроблений обруч з масивної підвіскою з монетками, що прикрашає лоб Каменських, однак точно можна сказати, що такий виріб явно їй до лиця. Користувачі не зрозуміли до якого стилю нажить цей аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому чи-то індійське, чи-то циганське, чие-то мексиканське.

Мексиканочка

"ТАБІР ІДЕ В НЕБО" СВІТЛАНА ТОМА

Настюш, спасибі велике Вам за ці слова і мотивуючі пости

Богиня

Крім того у коментарях відзначився і чоловік співачки. Потап поставив милий смайл з рук, які утворюють сердечко.

Варто відзначити, що можливо NK все ще на відпочинку, і продовжує насолоджуватися яскравим сонцем і теплим морем, в той час як її чоловік вже публікує фото в теплому одязі і явно вже перемістився назад в зиму.