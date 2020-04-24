Индийская богиня: Ким Кардашьян восхитила роскошным телом в соблазнительном образе

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда примерила необычный образ

Ким Кардашьян продолжает радовать подписчиков необычными образами. В этот раз звезда вспомнила о своей любви к разнообразным перевоплощениям, представ в виде индийской богини. Она опубликовала пост, в котором красуется в длинной серой юбке и топе, которые помогли подчеркнуть все лучшие стороны фигуры знаменитости. Пышная грудь, осиная талия, крутые бедра – все свои достоинства звезда продемонстрировала на массе кадров и в разных ракурсах.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

В дополнение образа Ким сделала выразительный макияж, а слегка завитые волосы распустила по плечам для более выразительного эффекта. Завершает лук масса аксессуаров: массивные золотые браслеты, а также украшение на лбу. Образ мифологической богини как нельзя лучше подошел 39-летней диве с ее выдающимися формами. Она выглядит роскошно и стильно. Что тут же отметили многочисленные подписчики красавицы. Они буквально засыпали Ким комментариями и лайками. «Королева», «Лучшая», «Вау», – не унимаются фанаты, которые соскучились по подобным постам за время карантина.

Также Ким не удержалась, чтобы спустя пару часов после первого поста сделать еще один – посвященный своей любимой теме материнства. В этот раз счастливая мамочка уделила внимание своему старшему сыну Сейнту. Мальчик позирует с крупным крестом на шее, делая жесты в духе рэпера. По всей видимости, сын знаменитого отца мечтает быть похожим на главу семейства – Канье Уэста. Ким осталась просто в восторге от того, как выглядит ее ребенок. «Посмотрите на это лицо», – не может налюбоваться знаменитость.

Старший сын Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, недавно Ким рассказала, что на карантине она нашла важное занятие – разобрать фото в телефоне. Особенно много внимания она уделила тому, чтобы снимки всех детей лежали отдельно, каждый в своей папке. Также, как видно, звезда нашла и множество архивных образов с красных дорожек и выходов, которыми теперь неустанно радует поклонников, дожидаясь окончания карантина.