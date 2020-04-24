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Індійська богиня: Кім Кардашьян захопила розкішним тілом в спокусливому образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2020 - 22:32
Індійська богиня: Кім Кардашьян захопила розкішним тілом в спокусливому образі
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка приміряла незвичайний образ

Кім Кардашьян продовжує радувати передплатників незвичайними образами. Цього разу зірка згадала про свою любов до різноманітних перевтілень, поставши в вигляді індійської богині. Вона опублікувала пост, в якому красується в довгій сірій спідниці і топі, які допомогли підкреслити всі кращі сторони фігури знаменитості. Пишні груди, осина талія, круті стегна – всі свої достоїнства зірка продемонструвала масі кадрів і в різних ракурсах.

Індійська богиня: Кім Кардашьян захопила розкішним тілом в спокусливому образіІндійська богиня: Кім Кардашьян захопила розкішним тілом в спокусливому образіІндійська богиня: Кім Кардашьян захопила розкішним тілом в спокусливому образі

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

В доповнення образу Кім зробила виразний макіяж, а злегка завите волосся розпустила по плечах для більш виразного ефекту. Завершує лук маса аксесуарів: масивні золоті браслети, а також прикраса на лобі. Образ міфологічної богині як не можна краще підійшов 39-річної діві з її видатними формами. Вона виглядає розкішно і стильно. Що відразу ж відзначили численні передплатники красуні. Вони буквально засипали Кім коментарями і лайками. «Королева», «Найкраща», «Вау», – не вгамовуються фанати, які скучили за подібними постам за час карантину.

Також Кім не втрималася, щоб через пару годин після першого поста зробити ще один – присвячений своєї улюбленій темі материнства. Щаслива матуся приділила увагу своєму старшому синові Сейнту. Хлопчик позує з великим хрестом на шиї, роблячи рухи в дусі репера. По всьому, син знаменитого батька мріє бути схожим на голову сімейства – Каньє Уеста. Кім залишилася просто в захваті від того, як виглядає її дитина. «Подивіться на це обличчя», – не може намилуватися знаменитість.

Індійська богиня: Кім Кардашьян захопила розкішним тілом в спокусливому образі

Старший син Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, нещодавно Кім розповіла, що на карантині вона знайшла важливе заняття – розібрати фото в телефоні. Особливо багато уваги вона приділяла тому, щоб знімки всіх дітей лежали окремо, кожен у своїй папці. Також, як видно, зірка знайшла і безліч архівних образів з червоних доріжок і виходів, якими тепер невпинно радує шанувальників, чекаючи закінчення карантину.

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