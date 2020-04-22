Вылитая мама: Ким Кардашьян умилила сеть редким фото младшей дочери

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда очаровала сеть

Ким Кардашьян – светская львица, бизнесвумен и с недавних пор юрист – привыкла к постоянному общению и многочисленным встречам. А потому карантин ей дается нелегко. Звезда уже не раз рассказывала о желании выйти в свет и демонстрировала стильные образы из прошлого, чтобы порадовать подписчиков.

Также, чтобы отвлечься, она находит массу развлечений для себя и детей. Ким снимает видеоуроки по макияжу, готовит с детьми разнообразные блюда, занимается выпуском новинок своих брендов (последние: линия белья в спортивном стиле от Skims, а также очередной аромат KKW Fragrance). А несколько часов назад решила навести порядок в телефоне. Главная задача многодетной мамы – рассортировать все фото детей по отдельным папкам.

Чикаго похожа на свою маму (фото: instagram.com/kimkardashian)

Благодаря этому занятию Ким нашла массу ранее не опубликованных снимков и порадовала одним из них своих фолловеров. На фото красуется младшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста – 2-летняя Чикаго. Девочка сидит на полу, увлеченно складывая башню из кубиков. В шортах хаки и черном топе, с чокером на шее и необычной прической, она выглядит стильной и очаровательной. А также весьма похожей на свою звездную маму. Что первым делом отметили подписчики Ким.

Она просто твой вылитый близнец

О Боже, Чи! Она просто идеальна

Хорошенькая

Она такая симпатичная

Слишком милая! Что за красота!

Ким – самая лучшая мама в мире

Она просто самая милая малышка в мире

Ким скучает по гламуру (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также Ким добавила еще одно фото в соблазнительном образе для съемок. Ким предстала в облегающем наряде, в выразительным макияжем и роскошными волосами, уложенными мягкими волнами по плечам. «Я скучаю по гламуру…», – подписала она кадр. А в ответ получила массу восторженных комментариев от многочисленных подписчиков. Что ж, Ким умеет угодить всем поклонникам!