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Икона стиля: Маша Ефросинина покорила эффектным образом в "хищном" платье

Автор: Марина Настевич

Телеведущая выгуляла в Одессе воздушный наряд

Известная ведущая Маша Ефросинина в повседневной жизни предпочитает удобные наряды в спортивном стиле и не боится показаться без макияжа. А вот на светских выходах и съемках она регулярно восхищает своим чувством стиля и идеально подобранными образами. Сейчас знаменитость отправилась по работе в Одессу, где похвасталась эффектным аутфитом.

Маша поделилась видео, на котором она красиво дефилирует по гостиничному коридору. При этом на ведущей - воздушное черно-серебристое платье в пол с трендовым анималистичным принтом. Она подчеркнула талию поясом и дополнила лук блестящими босоножками на шпильке.

Массивные серьги, красиво собранные волосы и яркий макияж завершают стильный образ Ефросининой.

"Приезжать в Одессу по работе надо уметь", - прокомментировала ролик артистка.

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Пользователи сети остались в восторге и засыпали Машу комплиментами.

  • Пушка
  • Очень стильно
  • Через экран чувствую запах женщины....настоящей женщины!
  • Вы очень красивая
  • Відчувається смак і шик!!!
  • Божественно красиво
  • Ой Маша,что Вы с нами делаете!!))Хватить уже так блистать!!)это невыносимо
  • Неймовірна
  • Просто сногсшибательно
  • Вы как пантера))) Очень стильно и гармонично!!
  • Вау, яка ви жіночна і сексуальна
  • все таки Вы не ошиблись, когда стригли челку! бомбезно подчеркивает каждый образ

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина с мужем вышли в свет в стильных нарядах и покорили поклонников.

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