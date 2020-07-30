Ікона стилю: Маша Єфросиніна підкорила ефектним образом в "хижій" сукні

Відома ведуча Маша Єфросініна в повсякденному житті віддає перевагу зручним вбранням в спортивному стилі і не боїться показатися без макіяжу. А ось на світських виходах і зйомках вона регулярно захоплює своїм почуттям стилю і ідеально підібраними образами. Зараз знаменитість вирушила по роботі в Одесу, де похвалилася ефектним аутфитом.

Маша поділилася відео, на якому вона красиво дефілює по готельному коридору. При цьому на ведучій - повітряне чорно-сріблясте плаття в підлогу з трендовим анімалістичним принтом. Вона підкреслила талію поясом і доповнила лук блискучими босоніжками на шпильці.

Масивні сережки, красиво зібране волосся і яскравий макіяж завершують стильний образ Єфросиніної.

"Приїжджати до Одеси по роботі треба вміти", - прокоментувала ролик артистка.

Користувачі мережі залишилися в захваті і засипали Машу компліментами.

Гармата

Дуже стильно

Через екран відчуваю запах жінки....справжньої жінки!

Ви дуже гарна

Відчувається смак і шик!!!

Божественно красиво

Ой Маша,що Ви з нами робите!!))Вистачити вже так блищати!!)це нестерпно

Неймовірна

Просто карколомно

Ви, як пантера))) Дуже стильно і гармонійно!!

Вау, яка ві жіночна і сексуальна

все таки Ви не помилилися, коли стригли чубок! бомбезно підкреслює кожен образ

Скріншот коментарів

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