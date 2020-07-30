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Ікона стилю: Маша Єфросиніна підкорила ефектним образом в "хижій" сукні

Автор: Марина Настевич

Телеведуча вигуляла в Одесі повітряний наряд

Відома ведуча Маша Єфросініна в повсякденному житті віддає перевагу зручним вбранням в спортивному стилі і не боїться показатися без макіяжу. А ось на світських виходах і зйомках вона регулярно захоплює своїм почуттям стилю і ідеально підібраними образами. Зараз знаменитість вирушила по роботі в Одесу, де похвалилася ефектним аутфитом.

Маша поділилася відео, на якому вона красиво дефілює по готельному коридору. При цьому на ведучій - повітряне чорно-сріблясте плаття в підлогу з трендовим анімалістичним принтом. Вона підкреслила талію поясом і доповнила лук блискучими босоніжками на шпильці.

Масивні сережки, красиво зібране волосся і яскравий макіяж завершують стильний образ Єфросиніної.

"Приїжджати до Одеси по роботі треба вміти", - прокоментувала ролик артистка.

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Користувачі мережі залишилися в захваті і засипали Машу компліментами.

  • Гармата
  • Дуже стильно
  • Через екран відчуваю запах жінки....справжньої жінки!
  • Ви дуже гарна
  • Відчувається смак і шик!!!
  • Божественно красиво
  • Ой Маша,що Ви з нами робите!!))Вистачити вже так блищати!!)це нестерпно
  • Неймовірна
  • Просто карколомно
  • Ви, як пантера))) Дуже стильно і гармонійно!!
  • Вау, яка ві жіночна і сексуальна
  • все таки Ви не помилилися, коли стригли чубок! бомбезно підкреслює кожен образ

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна з чоловіком вийшли у світ в стильних нарядах і підкорили шанувальників.

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