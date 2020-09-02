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Икона стиля: Катя Осадчая в белом костюме покорила элегантностью

Среда 02 сентября 2020 10:34
Икона стиля: Катя Осадчая в белом костюме покорила элегантностью
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Ведущая ошеломила ярким появлением на Украинской неделе моды

Катя Осадчая с радостью вернулась к работе и вновь восхищает публику и поклонников своими стильными и яркими образами. В первый день осени телеведущая посетила открытие Украинской недели моды в Киеве и показала свой эффектный лук в Instagram.

На модных показах теледива появилась в элегантном белом образе - оголяющей плечи блузке с синими пятнами и драпировкой в районе живота и брюках-клеш со стрелками. Свой аутфит она дополнила неизменным головным убором – классической белой шляпкой, а также белыми лодочками в тон.

Волосы Катя собрала в хвост и сделала неброский макияж.

Икона стиля: Катя Осадчая в белом костюме покорила элегантностью

Катя Осадчая восхитила стильным луком в белом брючном костюме и шляпке (фото: instagram.com/kosadcha)

"Як діти в школу, ми на UFW. з Днем знань. Нехай цей навчальний рік буде в першу чергу здоровим, а все решта буде добре", - подписала фото Осадчая.

Фолловеры оценили стильный лук ведущей и засыпали ее комплиментами.

  • Чудовий і стильний образ. Все просто і зі смаком.
  • Красивый и оригинальный костюмчик...Вам идёт очень
  • Какой роскошный образ. Шикарно смотрится
  • Яка ти чарівна
  • Катя ти красуня, так як і усі Укаїночки
  • Який чудовий образ
  • Неймовірний образ
  • Дуже гарно
  • Как всегда шикарная
  • Красуня

Икона стиля: Катя Осадчая в белом костюме покорила элегантностью

Скриншот комментариев

Ранее "сияющая" Катя Осадчая в роскошном наряде покорила бесконечными ногами.

Мы также писали, что Катя Осадчая поделились фотоотчетом со дня рождения мужа Юрия Горбунова.

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Новости Украины Катя Осадчаяобразведущая
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