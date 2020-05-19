Игривая Настя Каменских в пижаме очаровала утренним фото в постели

Певица пожелала своим поклонникам хорошего дня
Настя Каменских на днях выпустила необычный и особенный клип на песню "Воспоминания", в котором собрала архивные кадры с путешествий и моментов с любимым мужем Потапом. С тех пор певица продолжает пребывать в романтическом настроении и делиться с фанами нежными фото с супругом. Артистка отметила, что для нее важно сохранять такие мгновения, чтобы потом можно было пересмотреть фото и видео и вновь погрузиться в те ощущения и эмоции.
А вот на новых снимках в своем Instagram Настя запечатлена в игривом и позитивном настроении. Звезда позирует на кровати в белоснежной пижаме - рубашке и мини-шортах. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла легкий макияж. Каменских слегка наклонилась вперед, сидя на коленях, и посылает поцелуй на камеру.
Таким образом певица решила пожелать своим поклонникам отличного дня, причем сделала это на испанском языке.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Пользователи сети остались очарованы и засыпали Каменских волной комплиментов.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Настя Каменских с собачкой Мими рассекретила приятные "девичьи делишки" по утрам.
Автор: Марта Никитко