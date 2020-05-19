Игривая Настя Каменских в пижаме очаровала утренним фото в постели

Настя Каменских на днях выпустила необычный и особенный клип на песню "Воспоминания", в котором собрала архивные кадры с путешествий и моментов с любимым мужем Потапом. С тех пор певица продолжает пребывать в романтическом настроении и делиться с фанами нежными фото с супругом. Артистка отметила, что для нее важно сохранять такие мгновения, чтобы потом можно было пересмотреть фото и видео и вновь погрузиться в те ощущения и эмоции.

А вот на новых снимках в своем Instagram Настя запечатлена в игривом и позитивном настроении. Звезда позирует на кровати в белоснежной пижаме - рубашке и мини-шортах. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла легкий макияж. Каменских слегка наклонилась вперед, сидя на коленях, и посылает поцелуй на камеру.

Таким образом певица решила пожелать своим поклонникам отличного дня, причем сделала это на испанском языке.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети остались очарованы и засыпали Каменских волной комплиментов.

Обе фотографии огонь

Красотка

Гарнюня

Какая прелесть. Анастасия , вы потрясающая , с каждым днём красивее и красивее , восхищаюсь

Ты красивая. И красота твоя настоящая)))

Потап Роби уже Насті каменських дітей!!!!

Наша любимая кучеряшка

Очаровательная

Все твои фотки красивые

Леха фоткал?

Настенка прелесть, огонь

это же что то невозможно сексуальное....

Мур мур шалений гламур

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских с собачкой Мими рассекретила приятные "девичьи делишки" по утрам.