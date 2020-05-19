Грайлива Настя Каменських в піжамі зачарувала ранковим фото в ліжку

Настя Каменських днями випустила незвичайний і особливий кліп на пісню "Спогади", в якому зібрала архівні кадри з подорожей і моментів з коханим чоловіком Потапом. З тих пір співачка продовжує перебувати в романтичному настрої і ділитися з фанами ніжними фото з чоловіком. Артистка відзначила, що для неї важливо зберігати такі миті, щоб потім можна було переглянути фото та відео і знову зануритися в ті відчуття і емоції.

А ось на нових знімках у своєму Instagram Настя відображена в грайливому і позитивному настрої. Зірка позує на ліжку в білосніжній піжамі - сорочці і міні-шортах. Волосся вона зібрала в недбалий пучок, а на обличчя нанесла легкий макіяж. Каменських злегка нахилилася вперед, сидячи на колінах, і посилає поцілунок на камеру.

Таким чином співачка вирішила побажати своїм шанувальникам гарного дня, причому зробила це іспанською мовою.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі залишилися зачаровані і засипали Каменських хвилею компліментів.

Обидві фотографії вогонь

Красуня

Гарнюня

Яка принадність. Анастасія , ви приголомшлива , з кожним днем красивіше і красивіше , захоплююся

Ти красива. І краса твоя справжня)))

Потап Робі вже Насті камєнських дітей!!!!

Наша улюблена кучеряшка

Чарівна

Всі твої фотки гарні

Леха фоткав?

Настенка принадність, вогонь

це ж що то неможливо сексуальне....

Мур мур шалений гламур

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських з собачкою Мімі розсекретила приємні "дівочі справи" вранці.