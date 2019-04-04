Игра теней: Яна Соломко покорила фанов эффектным фото

Многие подписчики отметили, что артистка на снимке выглядит грустной
Бывшая участница шоу "Холостяк", певица и мама очаровательной дочурки Яна Соломко, которая не так давно вернулась с отдыха в Египте, порадовала своих поклонников новым эффектным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала довольно необычный кадр, на котором можно наблюдать игру света и тени на ее лице.
На снимке Яна подняла одну руку и задумчиво смотрит вдаль, приоткрыв губы, при это ее лицо частично скрыто тенью. Зато роскошные кудри девушки красиво подсвечены солнцем.
Соломко сопроводила пост мотивирующим высказыванием.
"Наши ошибки - это наша сила ... На кривых корнях деревья стоят крепче!" - написала девушка.
Поклонники тут же восхитились впечатляющим фото и красотой Яны, а также поблагодарили ее за мудрые слова.
Напомним, что Яна Соломко восхитила сеть милым фото с дочерью Кирой. Певица перестала публиковать снимки с мужем, что обеспокоило ее поклонников и заставило заподозрить расставание, но пока никаких комментариев артистка не дает.