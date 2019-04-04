Гра тіней: Яна Соломко підкорила фанів ефектним фото

Багато підписників відзначили, що артистка на знімку виглядає сумною
Колишня учасниця шоу "Холостяк", співачка і мама чарівної доньки Яна Соломко, яка не так давно повернулася з відпочинку в Єгипті, порадувала своїх шанувальників новим ефектним знімком. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала досить незвичайний кадр, на якому можна спостерігати гру світла і тіні на її обличчі.
На знімку Яна підняла одну руку і задумливо дивиться вдалину, відкривши губи, при цьому її обличчя частково приховано тінню. Зате розкішні кучері дівчини красиво підсвічені сонцем.
Соломко супроводила пост мотивуючим висловлюванням.
"Наші помилки - це наша сила ... На кривих коріння дерева стоять міцніше!" - написала дівчина.
Шанувальники тут же захопилися вражаючим фото і красою Яни, а також подякували за її мудрі слова.
Нагадаємо, що Яна Соломко захопила мережу милим фото з дочкою Кірою. Співачка перестала публікувати знімки з чоловіком, що стурбувало її шанувальників і змусило запідозрити розставання, але поки ніяких коментарів артистка не дає.