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"Увольте ее": Яна Соломко показала подобранные стилистом наряды

Lite » Мода 22.03.2019 - 15:58
"Увольте ее": Яна Соломко показала подобранные стилистом наряды
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Певица продемонстрировала фанам результаты работы со стилистом-шопером

Яна Соломко уже вернулась с отдыха в жарком Египте, где она весело провела время с маленькой дочкой Кирой и посетила древние пирамиды, и решила обновить свой гардероб к весне. Однако, как призналась артистка на своей странице в Instagram, она очень не любит ходить по магазинам и выбирать одежду, поэтому решила обратиться за помощью к стилисту-шоперу.

Вместе они подобрали несколько образов, которые Яна и показала поклонникам, поинтересовавшись их мнением.

"Девочки, а как вы относитесь к шоппингу? Меня вот хватает максимум на пару часов и я убегаю из магазина. Но теперь у меня есть личный шоппер и она прививает мне любовь к шоппингу. Как вам наши первые наряды?" - написала Соломко под несколькими фото-коллажами, на которых она позирует в обновках.

&quot;Увольте ее&quot;: Яна Соломко показала подобранные стилистом наряды

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Отметим, что она примерила несколько вариантов образов с брюками и блузками, которые дополнила пиджаком или же курткой. На одном из фото знаменитость позировала в длинной плиссированной юбке.

 

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Однако большинство фанов певицы сошлись во мнении, что все эти образы весьма неудачны и не подходят ей, а некоторые даже старят. Подписчики призвали Яну придерживаться ее собственного вкуса и стиля, а этого шопера - уволить.

"Ох и не люблю я критику, но скажу как думаю. Не люблю такой стиль. Не нам решать, как вам одеваться, все же как по мне,не слишком женственно и не ваш стиль";

"Жесть, увольте ее....(((";

"Яна, откажитесь от нее,у вас намного лучше вкус";

"Мне тоже кажется, что не очень((";

"Ни один из образов не нра. эти кроссовки...У Вас отличный вкус, зачем этот шоппер?";

"Где вы взяли этого шопера?";

"Низ абсолютно не подходит к верху. Как то никак((";

"Эти вещи как минимум для женщины лет так 45л! Извини Яна но это так";

"Ну как то так... Все варианты ну не очень. Раньше у вас всегда все наряды были намного круче. Вам не идет, а некоторые вообще старит. Ну на вкус и цвет товарищей нет";

"Ни один образ не понравился,а вы красотка";

"Ваш вкус и стиль мне нравится больше! Эти образы мне не очень понравились";

"Совсем не Ваш этот " специалист"....Почти все ни о чем. Срочно смените стилиста!!!" - делятся мнениями фолловеры.

Напомним, недавно артистка вновь подогрела слухи о разводе с супругом, однако сама Яна не комментирует свою личную жизнь.

Мы также писали, что Яна Соломко умилила сеть фотосессией со своей дочкой Кирой в кафе, куда они заглянули на обед.

 

 

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