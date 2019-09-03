"Иди ко мне в шоу": Винник сделал Ризатдиновой заманчивое предложение на Танцах со звездами

Анна Ризатдинова уверенно продолжает удерживать позицию лидера в новом сезоне шоу Танцы со звездами 2019. Во время второго эфира (1 сентября) пара Ризатдинова-Прохоров заняли второе место, оторвавшись от первого всего на один балл! При этом Анна вынуждена была танцевать с болью в ребрах - из-за поддержек она получила травму ребра! Но боль не помешала Анне достойно выступить и представить свой фристайл.

Напомним также, что во время первого эфира (25 августа) Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцевали пасадобль и заняли первое место!

Второй же эфир был посвящен кумирам звездных участников. Выяснилось, что Ризатдинову восхищает культовая Мадонна.

“Мой кумир - Мадонна! Я восхищаюсь этой женщиной. Несмотря на трудности, критику она смогла покорить мировой шоу-бизнес. И чувствую, что у меня тоже есть этот стержень!”, - рассказала Ризатдинова.

При этом до этого Анна призналась, какая же тема забирает у нее силы. А именно - в СМИ все еще активно обсуждают расставание гимнастки с беглым бизнесменом Александром Онищенко, от которого у спортсменки родился сын.

“После первого эфира снова очень много внимания к нашим отношениям с Александром Онищенко. Мне очень больно! Давайте оставим эту тему!” - попросила Ризатдинова! Украинская спортсменка не смогла сдержать эмоций и заплакала.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Фристайл – Танцы со звездами 2019

Судя по всему, Анна не позволяет себе унывать! Украинская спортсменка опубликовала на своей страничке в сети instagram жизнерадостное фото. На снимке рядом с Ризатдиновой позирует ее партнер по танцам Александр Прохоров, а также Олег Винник. Напомним, что во время второго эфира певец был ведущим балкона. Он встречал звездных участников после танцев и ожидал с ними оценок жюри.

“Винник говорит: “Та ну ее, ту Мадонну, иди ко мне в шоу”))) А вы как считаете, Мадонна vs Винник?)” - подписала снимок Ризатдинова.

Скриншот поста: instagram.com/anna_rizatdinova

Поклонники спортсменки поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото. При этом многие отдали свой голос за Мадонну:

“Ну вот без Винника ну никак нельзя”

“Мадонна”

“Однозначно Винник - нет”

“Мадонна, of course”

“Мадонна, Винник пусть идет к тебе в шоу!!!”

“Мадонна))”

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, ранее в комментарии LITE Ризатдинова честно призналась, что посвятила первое выступление на Танцах со звездами особенной теме! Анна отметила, что ее танец был своеобразным "танцем-прощанием" с Онищенко.