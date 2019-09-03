"Йди до мене в шоу": Винник зробив Різатдіновій привабливу пропозицію на Танцях з зірками

Анна Різатдінова впевнено продовжує утримувати позицію лідера в новому сезоні шоу Танці з зірками 2019. Під час другого ефіру (1 вересня) пара Різатдінова-Прохоров посіли друге місце, відірвавшись від першого лише на один бал! При цьому Анна змушена була танцювати з болем у ребрах - через підтримки вона отримала травму ребра! Але біль не завадила Анні гідно виступити і представити свій фрістайл.

Нагадаємо також, що під час першого ефіру (25 серпня) Анна Різатдінова та Олександр Прохоров станцювали пасадобль і зайняли перше місце!

Другий ефір був присвячений кумирам зоряних учасників. З'ясувалося, що Різатдінову захоплює культова Мадонна.

“Мій кумир - Мадонна! Я захоплююся цією жінкою. Незважаючи на труднощі, критику вона змогла підкорити світовий шоу-бізнес. І відчуваю, що у мене теж є цей стрижень!", - розповіла Різатдінова.

При цьому до цього Анна зізналася, яка ж тема забирає у неї сили. А саме - у ЗМІ все ще активно обговорюють розставання гімнастки з бізнесменом Олександром Онищенком, від якого у спортсменки народився син.

“Після першого ефіру знову дуже багато уваги до наших відносин з Олександром Онищенком. Мені дуже боляче! Давайте залишимо цю тему!" - попросила Різатдінова! Українська спортсменка не змогла стримати емоцій і заплакала.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Фрістайл – Танці з зірками 2019

Судячи з усього, Анна не дозволяє собі сумувати! Українська спортсменка опублікувала на своїй сторінці в мережі instagram життєрадісне фото. На знімку поруч з Різатдіновою позує її партнер по танцях Олександр Прохоров, а також Олег Винник. Нагадаємо, що під час другого ефіру співак був ведучим балкона. Він зустрічав зоряних учасників після танців і чекав з ними оцінок журі.

"Винник каже: "Та ну її, ту Мадонну, йди до мене в шоу"))) А ви як вважаєте, Мадонна vs Винник?)" - підписала знімок Різатдінова.

Скріншот поста: instagram.com/anna_rizatdinova

Шанувальники спортсменки поспішили залишити свої коментарі під її новим фото. При цьому багато віддали свій голос за Мадонну:

"Ну ось без Винника ну ніяк не можна"

"Мадонна"

"Однозначно Винник - ні"

"Мадонна, of course"

"Мадонна, Винник хай іде до тебе в шоу!!!"

"Мадонна))"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше в коментарі LITE Різатдінова чесно зізналася, що присвятила перший виступ на Танцях з зірками особливій темі! Анна зазначила, що її танець був своєрідним "танцем-прощанням" з Онищенком.