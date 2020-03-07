Идеальный вечер: Горбунов с Осадчей осуществил давнюю театральную мечту

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Супруги вместе работают и отдыхают и всегда наслаждаются обществом друг друга и насыщенно проводят досуг. Так, ведущие много путешествуют, обожают старую Европу, куда часто выбираются на уикенд, а также вместе посещают различные культурные мероприятия для души. Катя и Юрий решили воспользоваться свободным временем и отправиться вместе в театр. В этот раз артист сидел в зале в качестве зрителя и вместе с женой наслаждался постановкой киевского Национального драматического театра им. Франко.

Семейная пара отправилась на спектакль "Тевье-Тевель" по мотивам произведений писателя Шолом-Алейхема. Катя и Юрий сделали селфи в партере. Ведущая прижалась к мужу и счастливо улыбается. Она набросила на плечи свитер нежно-голубого оттенка, а для похода в театр выбрала белое платье с абстрактным цветочным принтом и рукавом три четверти.

"Нарешті вибрались в театр! Легендарний "Тев‘є Тевель" Шолом -Алейхема!! Востаннє я бачив цю виставу з геніальним Богданом Ступкою! Сьогодні грає -Богдан Бенюк!" - поделился своей радостью ведущий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Не обошлось без комплиментов от поклонников, которые сообщили, что также не прочь посетить театр.

Найкраща зіркова пара

Только мужчина может выкладывать фото там где жена получилась. Вы классные

Катя как всегда чарівна. Гарна

Супер!

Гарно

Скриншот комментариев

В разделе "сториз" Instagram Катя показала свое идеальное платье для светского театрального выхода. В руках она держала букет тюльпанов.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Кстати, именно тюльпаны стали "визитной карточкой" романа ведущей и ее мужа – она присылала эти цветы в каждый город на спектакль будущего супруга.