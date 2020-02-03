Спасибо, что ты есть: Осадчая и Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Звездная пара отмечает 3 года со дня своей свадьбы
Катя Осадчая и Юрий Горбунов - отличный пример крепкой звездной семьи, которая вместе и дома, и на работе - их часто приглашают вместе вести проекты и мероприятия. Супруги с удовольствием путешествуют - так, в январе они успели отлично отдохнуть на Сейшелах, и воспитывают сыночка Ивана. А 3 февраля у них важная дата - ведь именно в этот день три года назад они официально стали мужем и женой!
Напомним, что тогда они долго скрывали свои отношения и беременность Катерины - сын родился через пару недель после признания. Зато сейчас они часто балуют поклонников совместными снимками друг с другом и малышом. В честь третьей годовщины свадьбы Катя и Юра оставили друг другу трогательные поздравления в Instagram.
Осадчая опубликовала нежное фото со съемок Голоса страны, на котором она нежно обнимает мужа.
"Три роки тому ми сказали одне одному - так :) три роки ти мій чоловік @gorbunovyuriy дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. все решта скажу особисто", - написала теледива.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Горбунов тоже не забыл поздравить любимую женщину - шоумен выложил яркий отпускной снимок с супругой.
"Вітаю тебе,любов моя!! Офіційно-три роки разом! Не офіційно-більше. Дякую що ти є! Дякую за нашого Івасика!!" - трепетно обратился он к Кате.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Растроганные поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям и засыпали пару душевными отзывами.
Среди поздравляющих оказалось и немало звездных коллег Осадчей и Горбунова.
Потап ограничился сердечками, а Джамала написала: "Ура!!! Вітаю вас! Чарівні!"
"@kosadcha Только вроде поженили , а уже три года. Поздравляю вас! Любим сильно", - присоединилась Маша Ефросинина.
"Поздравляюююююю! любви,счастья и взаимопонимания", - пишет Илона Гвоздева.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее Юрий Горбунов умилил душевным фото с сыночком Ивасиком.