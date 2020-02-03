Спасибо, что ты есть: Осадчая и Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездная пара отмечает 3 года со дня своей свадьбы

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - отличный пример крепкой звездной семьи, которая вместе и дома, и на работе - их часто приглашают вместе вести проекты и мероприятия. Супруги с удовольствием путешествуют - так, в январе они успели отлично отдохнуть на Сейшелах, и воспитывают сыночка Ивана. А 3 февраля у них важная дата - ведь именно в этот день три года назад они официально стали мужем и женой!

Напомним, что тогда они долго скрывали свои отношения и беременность Катерины - сын родился через пару недель после признания. Зато сейчас они часто балуют поклонников совместными снимками друг с другом и малышом. В честь третьей годовщины свадьбы Катя и Юра оставили друг другу трогательные поздравления в Instagram.

Осадчая опубликовала нежное фото со съемок Голоса страны, на котором она нежно обнимает мужа.

"Три роки тому ми сказали одне одному - так :) три роки ти мій чоловік @gorbunovyuriy дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. все решта скажу особисто", - написала теледива.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Горбунов тоже не забыл поздравить любимую женщину - шоумен выложил яркий отпускной снимок с супругой.

"Вітаю тебе,любов моя!! Офіційно-три роки разом! Не офіційно-більше. Дякую що ти є! Дякую за нашого Івасика!!" - трепетно обратился он к Кате.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Растроганные поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям и засыпали пару душевными отзывами.

Среди поздравляющих оказалось и немало звездных коллег Осадчей и Горбунова.

Потап ограничился сердечками, а Джамала написала: "Ура!!! Вітаю вас! Чарівні!"

"@kosadcha Только вроде поженили , а уже три года. Поздравляю вас! Любим сильно", - присоединилась Маша Ефросинина.

"Поздравляюююююю! любви,счастья и взаимопонимания", - пишет Илона Гвоздева.

Вітаю вашу чудову сім'ю і щастя вам.

Ви бусінки найкращі!!!

вітаююю вас

Ви прекрасні, любові, розуміння і особливих яскравих емоцій

Як очі горуть від щастя в Каті!!! І в Юрія теж!!!

Поздравляю. Время летит

Ви дуже гарна пара.

За вами приємно наблюдати бо ви справжні такі... Без тих фільтрів як то кажуть. Щастя Вам безмежного

Ви чудова пара! Вітаю,у Каті така природня краса! Я від вас в захопленні.

З річницею. Щастя, кохання, миру та злагоди в родині

Многая літа ! Гірко!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Юрий Горбунов умилил душевным фото с сыночком Ивасиком.