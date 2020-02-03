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Спасибо, что ты есть: Осадчая и Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.02.2020 - 16:44
Спасибо, что ты есть: Осадчая и Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездная пара отмечает 3 года со дня своей свадьбы

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - отличный пример крепкой звездной семьи, которая вместе и дома, и на работе - их часто приглашают вместе вести проекты и мероприятия. Супруги с удовольствием путешествуют - так, в январе они успели отлично отдохнуть на Сейшелах, и воспитывают сыночка Ивана. А 3 февраля у них важная дата - ведь именно в этот день три года назад они официально стали мужем и женой!

Напомним, что тогда они долго скрывали свои отношения и беременность Катерины - сын родился через пару недель после признания. Зато сейчас они часто балуют поклонников совместными снимками друг с другом и малышом. В честь третьей годовщины свадьбы Катя и Юра оставили друг другу трогательные поздравления в Instagram.

Осадчая опубликовала нежное фото со съемок Голоса страны, на котором она нежно обнимает мужа.

"Три роки тому ми сказали одне одному - так :) три роки ти мій чоловік @gorbunovyuriy дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. все решта скажу особисто", - написала теледива.

Спасибо, что ты есть: Осадчая и Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Горбунов тоже не забыл поздравить любимую женщину - шоумен выложил яркий отпускной снимок с супругой.

"Вітаю тебе,любов моя!! Офіційно-три роки разом! Не офіційно-більше. Дякую що ти є! Дякую за нашого Івасика!!" - трепетно обратился он к Кате.

Спасибо, что ты есть: Осадчая и Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Растроганные поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям и засыпали пару душевными отзывами.

Среди поздравляющих оказалось и немало звездных коллег Осадчей и Горбунова.

Потап ограничился сердечками, а Джамала написала: "Ура!!! Вітаю вас! Чарівні!"

"@kosadcha Только вроде поженили , а уже три года. Поздравляю вас! Любим сильно", - присоединилась Маша Ефросинина.

"Поздравляюююююю! любви,счастья и взаимопонимания", - пишет Илона Гвоздева.

  • Вітаю вашу чудову сім'ю і щастя вам.
  • Ви бусінки найкращі!!!
  • вітаююю вас
  • Ви прекрасні, любові, розуміння і особливих яскравих емоцій
  • Як очі горуть від щастя в Каті!!! І в Юрія теж!!!
  • Поздравляю. Время летит
  • Ви дуже гарна пара.
  • За вами приємно наблюдати бо ви справжні такі... Без тих фільтрів як то кажуть. Щастя Вам безмежного
  • Ви чудова пара! Вітаю,у Каті така природня краса! Я від вас в захопленні.
  • З річницею. Щастя, кохання, миру та злагоди в родині
  • Многая літа ! Гірко!

Спасибо, что ты есть: Осадчая и Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Юрий Горбунов умилил душевным фото с сыночком Ивасиком.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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