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Идеальные формы: Белла Хадид заворожила точеной фигурой в пикантном купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.11.2019 - 18:32
Идеальные формы: Белла Хадид заворожила точеной фигурой в пикантном купальнике
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Супермодель показала эксклюзивные фото с подругой

Белла Хадид привыкла к съемкам и фотосетам в пикантных образах. Ее безупречная фигура позволяет супермодели выглядеть сногсшибательно как во время показов на подиуме, так и пляжных любительских фотосетов. Манекенщица не избегает смелых образов, а в откровенных нарядах чувствует себя как рыба в воде. Так, она появилась в черном атласном лифчике и трендовых кожаных брюках во время съемок для рекламной кампании бренда Chrome Hearts. Последние фото на странице в Instagram Белла посвятила дню рождению подруги Фанни Будретт-Данон. Супермодель поделилась целой чередой памятных кадров с приятельницей, сделанных в разных точках земного шара.

Так, нановом снимке, сделанном во время отдыха в Греции на острове Миконос, манекенщица позирует в пестром купальнике оригинального кроя от Louisa Ballou с множеством вырезов и кольцом между грудью, который подчеркнул ее волнующие изгибы и идеально плоский живот.

Свой пляжный образ Хадид дополнила несколькими золотыми цепочками с кулонами на шее, изящной тонкой цепочкой на бедрах и трендовыми серьгами-кольцами. Волосы девушка собрала в пучок.

Идеальные формы: Белла Хадид заворожила точеной фигурой в пикантном купальнике

Белла Хадид с подругой (фото: instagram.com/bellahadid)

Подруга-именинница в похожем пестром купальнике сидит за спиной у Беллы и с интересом изучает что-то в телефоне. В подписи к кадру Хадид пожаловалась, что Фанни всегда буквально не отрывается от смартфона.

Также супермодель поделилась серией кадров с подругой. Среди них оказалась эксклюзивные снимки, на которых топ-модель предстала в весьма пикантных наядах. Например, белоснежном топе с внушительным вырезом на груди и крошечном бикини с "леопардовым" принтом.

Белла Хадид с подругой (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, недавно Белла Хадид предстала в образе соблазнительной "дикарки" с короткой стрижкой. Именно такой лук она выбрала для празднования Хэллоуина.

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