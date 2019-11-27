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Ідеальні форми: Белла Хадід заворожила витонченою фігурою в пікантному купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.11.2019 - 18:32
Ідеальні форми: Белла Хадід заворожила витонченою фігурою в пікантному купальнику
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Супермодель показала ексклюзивні фото з подругою

Белла Хадід звикла до зйомок і фотосетів в пікантних образах. Її бездоганна фігура дозволяє супермоделі виглядати приголомшливо як під час показу на подіумі, так і пляжних аматорських фотосетів. Манекенниця не уникає сміливих образів, а у відвертих вбраннях відчуває себе як риба у воді. Так, вона з'явилася в чорному атласному ліфчику і трендових шкіряних штанах під час зйомок для рекламної кампанії бренду Chrome Hearts. Останні фото на сторінці в Instagram Белла присвятила дню народження подруги Фанні Будретт-Данон. Супермодель поділилася цілою низкою пам'ятних кадрів з приятелькою, зроблених в різних точках земної кулі.

Так, на новому знімку, зробленому під час відпочинку в Греції на острові Міконос, манекенниця позує в строкатому купальнику оригінального крою від Louisa Ballou з безліччю вирізів і кільцем між грудьми, який підкреслив її хвилюючі вигини і ідеально плоский живіт.

Свій пляжний образ Хадід доповнила кількома золотими ланцюжками з кулонами на шиї, витонченим тонким ланцюжком на стегнах і трендовими сережками-кільцями. Волосся дівчина зібрала в пучок.

Ідеальні форми: Белла Хадід заворожила витонченою фігурою в пікантному купальнику

Белла Хадід з подругою (фото: instagram.com/bellahadid)

Подруга-іменинниця у схожому строкатому купальнику сидить за спиною у Бели і з цікавістю вивчає щось в телефоні. У підписі до кадру Хадід поскражилася, що Фанні завжди буквально не відривається від смартфона.

Також супермодель поділилася серією кадрів з подругою. Серед них виявилася ексклюзивні знімки, на яких топ-модель постала в досить пікантних вбраннях. Наприклад, білосніжному топі з чималим вирізом на грудях і крихітному бікіні з "леопардовим" принтом.

Белла Хадід з подругою (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, нещодавно Белла Хадід постала в образі спокусливої "дикунки" з короткою стрижкою. Саме такий лук вона вибрала для святкування Хеллоуїна.

Спокуслива блондинка: Белла Хадід поділилася пікантними кадрами з нової зйомки Напівгола на пляжі: Емілі Ратаковскі показала спокусливе тіло в екстремальному бікіні
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