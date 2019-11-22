Соблазнительная блондинка: Белла Хадид поделилась пикантными кадрами с новой съемки

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель готовит новую коллаборацию

Белла Хадид любит менять образы: только недавно она вернулась к привычному поклонникам темному оттенку волос, как уже вновь предстала блондинкой. Последние кадры в своем микроблоге звезда посвятила важному для себя событию – вскоре она презентует новую линию одежды для бренда Chrome Hearts. В новой фотосессии она снялась в пикантном образе.

Белла в новой съемке (фото: instagram.com/bellahadid)

23-летняя красотка опубликовала несколько кадров с бэкстейджа, где позирует сама, а также в компании певицы, дизайнера, а также дочери основателя упомянутого бренда и просто ее лучшей подруги, Джесси Джо Старк. Девушки примерили черные кожаные расклешенные брюки и бюстгальтеры, которые дополнили шляпками и украшениями с камнями. А потому выглядели сексуально и дерзко. Волосы обеим уложили в пышные укладки, а макияж сделали в нюдовых оттенках. Также она показала несколько кадров с подготовки к съемке, где посылает воздушные поцелуи в камеру. Выглядит звезда в новом женственном образе просто обворожительно!

Белла вновь блондинка (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла и Джесси веселятся, позируя перед камерой. «Это не имеет никакого отношения к чему-либо, но каким-то образом получилось сделать эту фотографию после завершения нашего проекта. Люблю ее! @chromeheartsxbella Chrome Hearts от Беллы скоро появится... Но как вы думаете, что мы выпустим?! Я так долго ждала, чтобы сказать вам…», – заинтриговала младшая Хадид своих подписчиков.

Белла любит менять образы (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, сотрудничать с американской маркой, популярной в том числе у знаменитостей (среди поклонников бренда значатся Рианна, бывший возлюбленный Беллы – The Weeknd, Леди Гага и друге), модель начала еще в 2016-м году. А теперь решила повторить свой успешный опыт. Что ж, Белла явно следует примеру старшей сестры, Джиджи, которая давно совмещает успешную карьеру модели с карьерой дизайнера.