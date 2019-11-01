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Соблазнительная дикарка: Белла Хадид похвасталась тонкой талией и пышной грудью в откровенном образе

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.11.2019 - 20:29
Соблазнительная дикарка: Белла Хадид похвасталась тонкой талией и пышной грудью в откровенном образе
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Звезда примерила наряд пещерного человека

Белла Хадид сумела оригинально подойти к теме Хэллоуина, примерив «устрашающий» костюм, но оставшись сексуальной и стильной. Она выбрала наряд Фреда Флинстоуна – мультяшного героя, известного по всему миру «пещерного человека». Лук звезды составили крошечный черно-оранжевый топ, открывающий пышную грудь девушки, а также ультракороткая юбка.

На талии и бедрах у нее висели украшения с костями, в ушах красовались такие же сережки, а на запястьях были завязаны браслеты в виде шкурок. Завершали образ высокие сапожки, голубой «галстук» на шее и самое главное – короткая рваная стрижка. К слову, знаменитость, которая так радовалась возвращению к блонду, в последнее время вновь стала носить темный оттенок волос.

Соблазнительная дикарка: Белла Хадид похвасталась тонкой талией и пышной грудью в откровенном образеСоблазнительная дикарка: Белла Хадид похвасталась тонкой талией и пышной грудью в откровенном образеСоблазнительная дикарка: Белла Хадид похвасталась тонкой талией и пышной грудью в откровенном образеБелла Хдид в образе на Хэллоуин (фото: instagram.com/bellahadid)

Позже Белла опубликовала массу снимков с вечеринки со своими подругами, также облаченными в диковинные костюмы. Они кривляются в камеру и веселятся. Белла же постаралась соответствовать своему образу грозной дикарки, хотя и весьма соблазнительной.

Такой образ просто взорвал страницу популярной модели. Поклонники пишут многочисленные восторженные комментарии. Не удержались от них и звездные фолловеры. К примеру, Кайя Гербер оставила комментарий: «Вау!», а старшая сестра Беллы – Джиджи Хадид – написала: «Как же это круто!».

Соблазнительная дикарка: Белла Хадид похвасталась тонкой талией и пышной грудью в откровенном образеБелла любит менять образы (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, которая является лицом косметической линии Dior, снялась в ролике, посвященном Хэллоуину. Девушке сделали безупречный макияж с ярко-красными губами, а с помощью графики добавили массу «ужасающих» и загадочных эффектов. Такие видео для промо своей косметики бренд снимает ежегодно, и они имеют огромный успех.

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