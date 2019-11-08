Каре с челкой и графичные стрелки: Белла Хадид блистает в новом чувственном образе

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель показала кадры со съемок

Белла Хадид обожает менять прически. За последнее время она была соблазнительной шатенкой, нежной блондинкой, а теперь, по всей видимости, "темная сторона" ее личности победила: 23-летняя красотка вновь вернулась к образу жгучей брюнетки. Она показала кадры с новой фотосессии, где блистает в чувственном образе: короткое каре с челкой, выразительный макияж с графичными стрелками, блестящими губами и очерченными скулами. На ней надет джемпер в коричневых тонах от Fendi, расшитый пайетками, а на голове красуется дерзкая косынка-сеточка. "Я люблю делать с тобой искусство", – написала младшая Хадид под фото, отметив Кэти Гранд – британскую стилистку и модного журналиста.

Белла скоро покажет новую работу (фото: instagram.com/bellahadid)

Поклонники остались в восторге от нового образа Беллы, засыпав ее комплиментами. Не удержался и отец знаменитой красавицы. "Таак прекрасна", – написал Мохамед Анвар Хадид, иордано-американский застройщик палестинского происхождения.

Белла и Мохамед (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, младшая дочь Мохамеда – явно его любимица, а Белла настоящая папина дочка. Модель часто публикует общие кадры, признаваясь отцу в любви. Недавно в честь его дня рождения она написала папе целое послание, сопроводив его массой архивных кадров, начиная с самого раннего детства.

"С Днем Рождения, самый сладкий папа! Спасибо, что ты есть. Ты такой особенный для меня во многих отношениях! То, как ты заставляешь меня смеяться, как ты любишь своих детей! Спасибо за то, что ты всегда был лучшей версией себя. Я дорожу твоей любовью! Хотела бы я быть с тобой сегодня, но я праздную и люблю тебя издалека!". Интересно, что внешне Белла очень похожа не него. В то время как Джиджи с ее кукольной внешностью – мамина копия.