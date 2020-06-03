Все не так идеально: инсайдер рассказал о противоречиях в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста

Ким Кардашьян и Канье Уэст со стороны кажутся идеальной парой: знаменитости живут душа в душу, воспитывают детей, занимаются бизнесом и являются примером для миллионов подписчиков. На карантине 39-летняя знаменитость часто демонстрировала, как они с 42-летним Канье и всеми детьми мило проводят время в своем доме. Но оказалось, все не так радужно. Недавно издание Us Weekly опубликовало информацию, что между звездными супругами часто проскакивают искры. Причина тому – несовпадающие графики. По признаниям очевидцев, Ким и Канье даже живут в противоположных концах дома – так каждый может заниматься своим делом, не натыкаясь на бытовые проблемы.

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким встает намного раньше своего супруга и сразу отправляется на тренировку. Она всегда старается провести время с пользой, не упуская ни минуты. 39-летняя знаменитость упорно работает над своими проектами, а также занимается детьми. А вот Канье в условиях самоизоляции было очень сложно себя организовать, так как у него нет регламентированного распорядка дня. Но инсайдер также отмечает, что, несмотря на все это, пара держалась, и в целом у них все хорошо.

Еще одна проблема, с которой столкнулась Ким – слишком большая нагрузка и, как результат, мало времени на себя. С ней звезде реатили-шоу помог справиться любящий муж. В начале мая он забрал всех четверых детей и уехал на ранчо в Вайоминге. А Ким осталась в особняке в Калифорнии.

Ким с мужем и детьми на карантине (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Ким чувствует, что ей нужно немного больше помощи от мужа. Она пытается быть отличной мамой, сосредоточиться на обучении в юридической школе и своих рабочих обязанностях, и все это трудно сделать без помощи Канье», – рассказал все тот же инсайдер.

Но, с другой стороны, пара старалась использовать время на карантине, чтобы решить многие вопросы, на которые не хватало времени раньше. «У них было больше времени, чтобы поговорить о своих чувствах, о детях, жизненных целях и карьере юриста Ким, ее бизнес-идеях. Она пытается сохранить семью сплоченной, особенно ради детей»…