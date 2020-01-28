Идеальная пара: дочь Веры Брежневой показала редкий кадр с любимым

Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, которая полгода назад рассекретила своего бойфренда по имени Мэтт Кэннон и романтично призналась ему в любви, не очень активно ведет страничку в соцсетях и поэтому, как развиваются отношения пары, проследить практически не возможно. Соня живет и учиться в США, поэтому ее частная жизнь скрыта от украинских СМИ, что оставляет возможность девушке оставаться без излишнего внимания прессы.

Однако, совсем недавно дочь знаменитой певицы все же намекнула в Instagram, что на любовном фронте у нее все отлично и отношения с Мэттом стремительно развиваются, ведь парочка проводит вместе праздники и даже имеет совместные спортивные пристрастия.

Например, влюбленные поделились совместным фото с новогодних праздников, на котором, кстати, можно заметить колечко на безымянном пальчике Сони, о происхождении которого дочь Брежневой пока молчит.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

А в сториз был опубликован менее официальный момент, трогательные объятия Сони и Мэтта. На снимке они находятся в людном месте, возле аттракционов, и влюбленно смотрят друг другу глаза так, как-будто они одни в этом парке развлечений и никто не может нарушить нежность момента.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Стоит отметить, что подписчики Сони утверждают, что украино-американские Ромео и Джульетта поражают их внешним сходством, о чем можно прочесть в комментариях под одним из фото на ее странице:

Похожи так

идеальная пара!

Вы так похожи!!

Классная пара, вы как Инь и Янь, противоположности. Но отлично выглядите вместе!

Вы так похожи



Стоит отметить, что недавно Соня Киперман, дочь Веры Брежневой порадовала поклонников Стоит отметить, что недавно Соня Киперман, дочь Веры Брежневой порадовала поклонников пляжным кадром со своим бойфрендом

Кроме того, можно увидеть пикантный кадр, сделанный Соней, на котором она призывно оголила некоторые части тела.