Идеальная пара: дочь Веры Брежневой показала редкий кадр с любимым

Влюбленные не слишком часто афишируют свои отношения на публику
Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, которая полгода назад рассекретила своего бойфренда по имени Мэтт Кэннон и романтично призналась ему в любви, не очень активно ведет страничку в соцсетях и поэтому, как развиваются отношения пары, проследить практически не возможно. Соня живет и учиться в США, поэтому ее частная жизнь скрыта от украинских СМИ, что оставляет возможность девушке оставаться без излишнего внимания прессы.
Однако, совсем недавно дочь знаменитой певицы все же намекнула в Instagram, что на любовном фронте у нее все отлично и отношения с Мэттом стремительно развиваются, ведь парочка проводит вместе праздники и даже имеет совместные спортивные пристрастия.
Например, влюбленные поделились совместным фото с новогодних праздников, на котором, кстати, можно заметить колечко на безымянном пальчике Сони, о происхождении которого дочь Брежневой пока молчит.
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
А в сториз был опубликован менее официальный момент, трогательные объятия Сони и Мэтта. На снимке они находятся в людном месте, возле аттракционов, и влюбленно смотрят друг другу глаза так, как-будто они одни в этом парке развлечений и никто не может нарушить нежность момента.
Стоит отметить, что подписчики Сони утверждают, что украино-американские Ромео и Джульетта поражают их внешним сходством, о чем можно прочесть в комментариях под одним из фото на ее странице:
Кроме того, можно увидеть пикантный кадр, сделанный Соней, на котором она призывно оголила некоторые части тела.