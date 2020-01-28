Ідеальна пара: дочка Віри Брежнєвої показала рідкісний кадр з коханим

Закохані не занадто часто афішують свої відносини на публіку
Старша дочка Віри Брежнєвої, 18-річна Соня Кіперман, яка півроку тому розсекретила свого бойфренда на ім'я Метт Кеннон і романтично зізналася йому в любові, не дуже активно веде сторінку в соцмережах і тому, як розвиваються стосунки пари, прослідкувати практично не можливо. Соня живе і вчитися в США, тому її приватне життя приховане від українських ЗМІ, що залишає можливість дівчині залишатися без зайвої уваги преси.
Проте, зовсім нещодавно дочка знаменитої співачки все ж таки натякнула в Instagram, що на любовному фронті у неї все відмінно і відносини з Меттом стрімко розвиваються, адже парочка проводить разом свята і навіть має спільні спортивні пристрасті.
Наприклад, закохані поділилися спільним фото з новорічних свят, на якому, до речі, можна помітити каблучку на безіменному пальчику Соні, про походження якої дочка Брежнєвої поки мовчить.
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
А в сториз був опублікований менш офіційний момент, зворушливі обійми Соні і Метта. На знімку вони знаходяться в людному місці, біля атракціонів, і закохано дивляться одне одному очі так, ніби вони одні в цьому парку розваг і ніхто не може порушити ніжність моменту.
Варто відзначити, що підписники Соні стверджують, що українсько-американські Ромео і Джульєтта вражають їх зовнішньою схожістю, про що можна прочитати в коментарях під одним із фото на її сторінці:
Крім того, можна побачити пікантний кадр, зроблений Сонею, на якому вона грайливо оголила деякі частини тіла.