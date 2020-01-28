Ідеальна пара: дочка Віри Брежнєвої показала рідкісний кадр з коханим

Старша дочка Віри Брежнєвої, 18-річна Соня Кіперман, яка півроку тому розсекретила свого бойфренда на ім'я Метт Кеннон і романтично зізналася йому в любові, не дуже активно веде сторінку в соцмережах і тому, як розвиваються стосунки пари, прослідкувати практично не можливо. Соня живе і вчитися в США, тому її приватне життя приховане від українських ЗМІ, що залишає можливість дівчині залишатися без зайвої уваги преси.

Проте, зовсім нещодавно дочка знаменитої співачки все ж таки натякнула в Instagram, що на любовному фронті у неї все відмінно і відносини з Меттом стрімко розвиваються, адже парочка проводить разом свята і навіть має спільні спортивні пристрасті.

Наприклад, закохані поділилися спільним фото з новорічних свят, на якому, до речі, можна помітити каблучку на безіменному пальчику Соні, про походження якої дочка Брежнєвої поки мовчить.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

А в сториз був опублікований менш офіційний момент, зворушливі обійми Соні і Метта. На знімку вони знаходяться в людному місці, біля атракціонів, і закохано дивляться одне одному очі так, ніби вони одні в цьому парку розваг і ніхто не може порушити ніжність моменту.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Варто відзначити, що підписники Соні стверджують, що українсько-американські Ромео і Джульєтта вражають їх зовнішньою схожістю, про що можна прочитати в коментарях під одним із фото на її сторінці:

Схожі так

ідеальна пара!

Ви так схожі!!

Класна пара, ви як Інь і Янь, протилежності. Але чудово виглядаєте разом!

Ви так схожі



Варто зазначити, що нещодавно Соня Кіперман, дочка Віри Брежнєвої порадувала шанувальників Варто зазначити, що нещодавно Соня Кіперман, дочка Віри Брежнєвої порадувала шанувальників пляжним кадром зі своїм бойфрендом

Крім того, можна побачити пікантний кадр, зроблений Сонею, на якому вона грайливо оголила деякі частини тіла.